संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ने की ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ की यात्रा, विकास और प्रकृति के अद्भुत संगम को सराहा

    संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ने 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' की यात्रा की। उन्होंने इस स्थल पर विकास और प्रकृति के अद्भुत संगम की सराहना की। राजदूत ने इस परियोजना को प्रेरणादायक बताया और भारत के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना।

    राजदूत डॉ इवांस क्वाडियो अफेदी ने औषध मानव, जंगल सफारी और अन्य पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण किया। 

    डिजिटल टीम, केवड़िया। संयुक्त राष्ट्र के राजदूत डॉ इवांस क्वाडियो अफेदी ने गुजरात के केवड़िया स्थित विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान डॉ. अफेदी ने इस अद्भुत स्थापत्य कला और उसके चारों ओर फैली मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता की गहरी प्रशंसा की।

    संयुक्त राष्ट्र के राजदूत डॉ. इवांस क्वाडियो अफेदी ने अपनी यात्रा के दौरान औषध मानव (आरोग्य वन), जंगल सफारी और अन्य पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण किया। अधिकारियों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों से अवगत कराया गया। डॉ. अफेदी ने क्षेत्र के विकास की सराहना करते हुए कहा कि केवड़िया को जिस प्रकार प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हुए एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवल एक स्मारक नहीं है, यह एकता, दूरदर्शिता और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मनोहर प्राकृतिक गोद में उन्होंने स्वयं को शांति और प्रसन्नता से भरपूर पाया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक स्थानीय अधिकारी से भी भेंट की और पौधों व प्रकृति की मानव स्वास्थ्य पर भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की।

    उन्होंने कहा कि यह अब तक देखे गए सबसे सुंदर स्थलों में से एक है, और मैं भविष्य में यहाँ पुनः आने का इच्छुक हूँ। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वे ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ अवश्य आएँ और इस अद्भुत प्रकृति की गोद में अपना समय बिताएँ। प्रकृति जीवन, स्वास्थ्य, स्फूर्ति और शक्ति को बढ़ाती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि संयुक्त राष्ट्र, यूरोप और अफ्रीका के लोगों को भी इस अद्भुत पर्यटन स्थल की यात्रा करनी चाहिए।

    डॉ. अफेदी ने प्रतिमा के आसपास विकसित पर्यावरण अनुकूल पहलों और सुव्यवस्थित अधोसंरचनाओं की भी सराहना की जिसमें हरियाली से आच्छादित परिसर, रिवरफ्रंट और स्वच्छ व शांत वातावरण शामिल है, जो आगंतुकों के अनुभव को और भी समृद्ध बनाते हैं।

    डॉ. अफेदी ने भारत द्वारा सस्टेनेबल टूरिज़्म को प्रोत्साहित करने और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ-साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे विश्वस्तरीय आकर्षक पर्यटन स्थल विकसित करने के प्रयासों की सराहना की। उनका यह दौरा इस तथ्य को रेखांकित करता है कि केवडिया अब एक ऐसे वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है, जहाँ संस्कृति, प्रकृति और आधुनिक विकास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।