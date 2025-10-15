Language
    'हिंदुओं की उदारता और बल का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे', मां शारदा धाम पहुंचीं उमा भारती का बड़ा बयान

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:43 PM (IST)

    भाजपा नेत्री उमा भारती ने मैहर स्थित मां शारदा देवी धाम में पूजा-अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने बड़ा अखाड़ा और गोलामठ मंदिर में भी दर्शन किए। उमा भारती ने कहा कि हिंदुओं की उदारता का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। मंदिर में श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया।

    मां शारदा धाम पहुंचीं उमा भारती का बड़ा बयान (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेत्री उमा भारती बुधवार को मां शारदा देवी धाम, मैहर पहुंचीं। उन्होंने विधि-विधान से मां शारदा के दरबार में पूजा-अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की।

    दर्शन के बाद उमा भारती बड़ा अखाड़ा और गोलामठ मंदिर भी गईं, जहां उन्होंने भगवान शिव और गणेश जी के दर्शन किए। मंदिर परिसर में पुजारियों और श्रद्धालुओं ने साल-श्रीफल भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

    मां शारदा से मांगी देश की समृद्धि की कामना

    उमा भारती ने मां शारदा के चरणों में नमन करते हुए कहा कि मैहर की मां शारदा केवल मध्यप्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था का केंद्र हैं। उन्होंने देश में एकता, शांति और जनकल्याण की प्रार्थना करते हुए कहा कि मां शारदा का आशीर्वाद सदा ही सब पर बना रहे।

    हिंदू मंदिरों में गैर-हिंदू प्रवेश पर बोलीं उमा भारती

    मीडिया से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि “गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध केवल जगन्नाथपुरी मंदिर में लागू है, लेकिन हमें हिंदुओं की उदारता और बल का इस्लामीकरण नहीं होने देना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा “हिंदू धर्म दुनिया की सबसे श्रेष्ठ विचारधारा वाला धर्म है। इसकी सहजता और उदारता को कोई कमजोरी समझने की भूल न करे।”

    श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब

    उमा भारती के आगमन की सूचना मिलते ही मां शारदा धाम में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। मंदिर परिसर में पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे। दर्शन के बाद उमा भारती सतना के लिए रवाना हुईं।