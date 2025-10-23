उज्जैन भी जुड़ेगा राम पथ वन गमन में, 15 और स्थल जोड़ने की तैयारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान राम तीर्थ यात्रा के दौरान आए थे। यहां का रामेश्वर मंदिर इसका प्रमाण माना जाता है, इसलिए अब इसे भी राम पथ वन गमन स्थलों में सम्मिलित करने की तैयारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी तक नौ जिलों के 23 स्थानों को चिन्हित किया गया था। अब उज्जैन के रामेश्वर मंदिर के अतिरिक्त बालाघाट व मंडला के कुछ स्थल, और पूर्व चिह्नित नौ जिलों के कुछ नए स्थान मिलाकर 12 से 15 नए धार्मिक स्थल जुड़ेंगे।

उज्जैन राम पथ वन गमन में शामिल नए चिन्हित स्थलों के संबंध में लगभग एक माह के भीतर सरकार की तरफ से निर्णय होने की आशा है। इस वर्ष अंत तक स्थानों के चिह्नांकन को अंतिम रूप देकर वर्ष 2026 से विकास कार्य प्रारंभ करने की योजना है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बने न्यास बोर्ड नवंबर-दिसंबर में बैठक हो सकती है, जिसमें स्थलों के विकास की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार ने स्थलों के खोज की जिम्मेदारी इस संबंध में कई वर्षों से शोध कर रहे डा. राम अवतार शर्मा को दी है।

15 नए स्थल जोड़ने की तैयारी डा. शर्मा ने बताया कि उज्जैन के रामेश्वर मंदिर के स्कंद पुराण और तापी पुराण में प्रमाण मिलते हैं। हालांकि, मंदिर अभी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। उन्होंने बताया कि 12 से 15 स्थल और चिह्नित किए हैं। इनकी सूची शीघ्र की प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि सरकार राम पथ वन गमन स्थलों को चिह्नित कर उनका धार्मिक, पर्यटन, संस्कृति की दृष्टि से विकास करने जा रही है। इसके लिए वर्ष 2025-26 के बजट में भी 30 करोड़ रुपये की राशि का प्रविधान किया गया है। वहीं, कृष्ण पाथेय के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। विकास कार्य प्रारंभ करने के पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इसके पहले सतना, पन्ना, कटनी, मैहर, कटनी, जबलपुर, नर्मदापुरम, उमरिया और अनूपपुर मिलाकर नौ जिलों के 23 स्थान चिह्नित किए गए थे, जिनमें सर्वाधिक सतना जिले के चित्रकूट में हैं।