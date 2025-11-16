Language
    Ujjain News: नागा साधु बनकर राहगीरों को बनाते थे निशाना, हाईवे पर लूटपाट करने वाले सात आरोपी गिरफ्तार

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:17 PM (IST)

    उज्जैन में पुलिस ने नागा साधु बनकर हाईवे पर कार चालकों को लूटने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने शाजापुर और भैरवगढ़ क्षेत्र में कई वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को पालखंदा में घेरकर गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लूटे गए रुपये और सोने की अंगूठियां बरामद कीं। आरोपियों ने पीड़ितों को भस्म करने की धमकी भी दी थी।

    नागा साधू बनक लोगों को बनाते थे शिकार। (फोटो- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उज्जैन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर नागा साधु का वेश बनाकर हाईवे पर कार चालकों को रोककर लूटने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जानकारी के अनुसार, इस गिरोह ने शाजापुर में लाल घाटी, घट्टिया थाना क्षेत्र में जैथल व भैरवगढ़ क्षेत्र में गरोठ हाईवे पर तीन वारदातों को अंजाम दिया है।

    इस घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने आरोपितों को पालखंदा में घेराबंदी कर रोक लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, इनके कब्जे से पांच हजार रुपये व सोने की दो अंगूठियां बरामद की गई है।

    छह लोगों ने हाईवे पर रोकी कार

    पूरे प्रकरण में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मंसूर पुत्र बहादुर अली पटेल उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम कालियादेह भैरवगढ़ ने मंगलवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे डायल 112 पर सूचना दी कि सात अज्ञात बदमाशों द्वारा साधु के वेश में उसकी कार रोककर मारपीट एवं लूटपाट की गई। पुलिस अधिकारी के अनुसार, पटेल ने बताया कि वह अपनी पत्नी हीना बी व दो बच्चों के साथ अपनी कार क्रमांक एमपी 09 जेडवी से कालियादेह से होते हुए इंदौर जा रहा था। पंवासा ओवरब्रिज पार कर नीमनवासा मोड़ पर पहुंचने पर अचानक छह व्यक्ति जिनमें चार साधु के वेश में थे हाईवे पर कार के सामने आ गए।

    गाड़ी रोकते ही दी भस्म करने की धमकी

    जानकारी के अनुसार, गाड़ी जैसे ही रुकी, सभी ने कार को चारों ओर से घेर लिया। साधु का भेशधारी किए हुए बदमाशों ने कहा कि से व जेवर दे दो, नहीं तो भस्म कर देंगे। सभी आरोपितों ने पटेल व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए जबरदस्ती सोने की दो अंगूठियां एवं पांच हजार रुपये लूट लिए थे। इसके बाद कार क्रमांक डीएल 2 सीएएक्स में बैठकर फरार हो गए। पीड़ित का कहना है कि भागने के दौरान उन्होंने धमकी दी कि किसी को अगर इस बारे में बताया, तो भस्म कर देंगे। हालांकि, घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी।

    आधे घंटे में आरोपी गिरफ्तार

    जैसे की इस घटना की जानकारी मिली, पुलिस हरकत में आई। इसके बाद नरवर टीआई बल्लू मंडलोई व टीम देवास रोड पर पालखंदा में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। सूचना मिलते ही घेराबंदी कर कार को घेरकर उसमें सवार सात बदमाशों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलने पर नागझिरी व पंवासा पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई थी।

    इन बदमाशों कि किया गया गिरफ्तार

    जानकारी के मुताबिक, बदमाशों ने अपने नाम अलीनाथ पुत्र धर्मवीर नाथ उम्र 20 वर्ष निवासी मंगल कॉलोनी देहा बस्ती, करनाल रुरल, हरियाणा, मगन पुत्र दिलीप नाथ उम 19 वर्ष निवासी धर्मपुरा कालोनी, नजफगढ़, दिल्ली, अरुण नाथ पुत्र मीणा नाथ उम्र 25 वर्ष निवासी आरके कॉलोनी मुर्यला, जिला सोनीपत, हरियाणा, राजेश पुत्र ऋषिपाल नाथ उम्र 41 वर्ष निवासी धर्मपुरा एक्स नजफगढ़, साउथ वेस्ट दिल्ली, रूमालनाथ पुत्र फूलनाथ उम्र 60 वर्ष निवासी लाल मंदिर के पास, रंगपुरी पहाड़ी नाला कैंप, थाना बसंतकुंज, दिल्ली, बिरजू नाथ पुत्र मिश्री नाथ, उम्र 45 वर्ष निवासी इन्द्रा विकास कालोनी, थाना मुखर्जी नगर, दिल्ली, राकेश कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी नंद नगरी, साहिबाबाद बताए हैं।