    उज्जैन: भीषण सड़क हादसे में कार के उड़े परखच्चे, तीन लोगों की मौके पर मौत

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 11:11 AM (IST)

    Ujjain Car Accident: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। यह घटना घटिया क्षेत्र में देर रात हुई जब मां बगलामुखी माता के दर्शन कर लौट रही कार को एक तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी।

    Hero Image

    उज्जैन में कार हादसे में तीन की मौत। फोटो- एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। बीती रात एक कार अचानक दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

    यह हादसा उज्जैन के घटिया क्षेत्र में बीती रात को लगभग 12:30 बजे के करीब हुआ। हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विधायक सतीश मालवीय ने दी जानकारी

    घटिया के विधायक सतीश मालवीय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि तीनों मृतकों की उम्र 20-22 साल के आसपास थी और उनमें से एक एमबीए का भी छात्र था।

    सतीश के अनुसार,

    घटिया क्षेत्र के जेठल के पास रात तकरीबन 12:30 बजे दुर्घटना हुई। इस हादसे में 3 होनहार युवाओं की मृत्यु हो गई है। तीनों युवा वडनगर क्षेत्र के हैं। यह बेहद दुखद घटना है। मैं परिवारजनों से मिलने के लिए आया है।

    3 की मौत 1 की हालत गंभीर

    बता दें कि कार में 4 लोग सवार थे। सभी लोग मां बगलामुखी माता के दर्शन करके लौटे थे। हालांकि, उनकी कार सड़क के उल्टी तरफ चल रही थी। इसी बीच सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 युवाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 1 की हालत नाजुक बताई जा रही है।

    मृतकों की हुई पहचान

    मृतकों की पहचान 22 वर्षीय आदित्य पंड्या, 20 वर्षीय अभय पंडित और 50 वर्षीय राजेश रावल के रूप में हुई है। वहीं, 20 वर्षीय शैलेंद्र आचार्य की हालत गंभीर है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, कार को टक्कर मारने वाले टैंकर का ड्राइवर फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।