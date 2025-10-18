उज्जैन: भीषण सड़क हादसे में कार के उड़े परखच्चे, तीन लोगों की मौके पर मौत

3 की मौत 1 की हालत गंभीर

बता दें कि कार में 4 लोग सवार थे। सभी लोग मां बगलामुखी माता के दर्शन करके लौटे थे। हालांकि, उनकी कार सड़क के उल्टी तरफ चल रही थी। इसी बीच सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 युवाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 1 की हालत नाजुक बताई जा रही है।

मृतकों की हुई पहचान

मृतकों की पहचान 22 वर्षीय आदित्य पंड्या, 20 वर्षीय अभय पंडित और 50 वर्षीय राजेश रावल के रूप में हुई है। वहीं, 20 वर्षीय शैलेंद्र आचार्य की हालत गंभीर है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, कार को टक्कर मारने वाले टैंकर का ड्राइवर फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।