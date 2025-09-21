उज्जैन में सेना की विशेष मालगाड़ी पर लदे ट्रक में लगी आग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रविवार सुबह करीब 9.40 बजे यार्ड में प्रवेश करते समय सेना की विशेष मालगाड़ी पर लदे ट्रक में आग लग गई।

लपटें देख मालगाड़ी को रोका गया। आरपीएफ और अन्य रेलकर्मियों ने आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ट्रक ढकने की लिए तिरपाल लगाई गई थी और ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से उसमें आग लग गई।