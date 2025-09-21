उज्जैन में सेना की विशेष मालगाड़ी पर लदे ट्रक में लगी आग
मध्य प्रदेश के उज्जैन में रविवार सुबह सेना की एक विशेष मालगाड़ी में आग लगने की घटना हुई। मालगाड़ी यार्ड में प्रवेश कर रही थी तभी उस पर लदे एक ट्रक में आग लग गई। आग लगने का कारण ट्रक को ढकने के लिए इस्तेमाल की गई तिरपाल का हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आना बताया जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रविवार सुबह करीब 9.40 बजे यार्ड में प्रवेश करते समय सेना की विशेष मालगाड़ी पर लदे ट्रक में आग लग गई।
लपटें देख मालगाड़ी को रोका गया। आरपीएफ और अन्य रेलकर्मियों ने आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ट्रक ढकने की लिए तिरपाल लगाई गई थी और ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से उसमें आग लग गई।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।