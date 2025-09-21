Language
    उज्जैन में सेना की विशेष मालगाड़ी पर लदे ट्रक में लगी आग

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:58 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के उज्जैन में रविवार सुबह सेना की एक विशेष मालगाड़ी में आग लगने की घटना हुई। मालगाड़ी यार्ड में प्रवेश कर रही थी तभी उस पर लदे एक ट्रक में आग लग गई। आग लगने का कारण ट्रक को ढकने के लिए इस्तेमाल की गई तिरपाल का हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आना बताया जा रहा है।

    उज्जैन में सेना की विशेष मालगाड़ी पर लदे ट्रक में लगी आग (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रविवार सुबह करीब 9.40 बजे यार्ड में प्रवेश करते समय सेना की विशेष मालगाड़ी पर लदे ट्रक में आग लग गई।

    लपटें देख मालगाड़ी को रोका गया। आरपीएफ और अन्य रेलकर्मियों ने आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ट्रक ढकने की लिए तिरपाल लगाई गई थी और ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से उसमें आग लग गई।

