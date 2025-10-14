31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच होगी UGC NET के दिसंबर सत्र की परीक्षा, NTA ने घोषित किया कार्यक्रम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) सहित विश्वविद्यालयों और कालेजों में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता निर्धारण आदि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) की दिसंबर सत्र की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) 31 दिसंबर से सात जनवरी के बीच आयोजित होगी।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( एनटीए ) ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। आवेदकों को परीक्षा केंद्र की जानकारी परीक्षा की तारीख से दस दिन पहले दी जाएगी। वर्ष 2024 में यह परीक्षा पेन व पेपर मोड में कराई थी। जिसमें पेपर लीक का मामला भी सामने आया था। इसके बाद से ही ऐसी गड़बडियों को रोकने के लिए एनटीए में सुधार को लेकर कई सिफारिशें की गई थी।

क्या सिफारिश की गई? जिसमें एक बड़ी सिफारिश परीक्षाओं को पेन-पेपर मोड की जगह कंप्यूटर आधारित कराने की भी थी। इसके बाद एनटीए ने इसे पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित कराने की फैसला लिया है। विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने व पढ़ाने वालों के लिए पहले से काफी अहम मानी जाने वाली इस परीक्षा के जरिए जब से पीएचडी में दाखिले की पात्रता भी निर्धारित होने लगी है, तब से इस परीक्षा का क्रेज और बढ़ गया है।