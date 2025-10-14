Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच होगी UGC NET के दिसंबर सत्र की परीक्षा, NTA ने घोषित किया कार्यक्रम

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    यूजीसी नेट दिसंबर सत्र की परीक्षा 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए आयोजित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा यह परीक्षा कंप्यूटर-आधारित मोड में होगी, जो पिछले पेपर लीक के बाद पेन-पेपर मोड से बदला गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच होगी UGC NET के दिसंबर सत्र की परीक्षा (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) सहित विश्वविद्यालयों और कालेजों में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता निर्धारण आदि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) की दिसंबर सत्र की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) 31 दिसंबर से सात जनवरी के बीच आयोजित होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( एनटीए ) ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। आवेदकों को परीक्षा केंद्र की जानकारी परीक्षा की तारीख से दस दिन पहले दी जाएगी। वर्ष 2024 में यह परीक्षा पेन व पेपर मोड में कराई थी। जिसमें पेपर लीक का मामला भी सामने आया था। इसके बाद से ही ऐसी गड़बडियों को रोकने के लिए एनटीए में सुधार को लेकर कई सिफारिशें की गई थी।

    क्या सिफारिश की गई?

    जिसमें एक बड़ी सिफारिश परीक्षाओं को पेन-पेपर मोड की जगह कंप्यूटर आधारित कराने की भी थी। इसके बाद एनटीए ने इसे पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित कराने की फैसला लिया है। विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने व पढ़ाने वालों के लिए पहले से काफी अहम मानी जाने वाली इस परीक्षा के जरिए जब से पीएचडी में दाखिले की पात्रता भी निर्धारित होने लगी है, तब से इस परीक्षा का क्रेज और बढ़ गया है।

    साथ ही इनमें आवेदकों की भागीदारी भी बढ़ गई है। यूजीसी नेट के जून-2025 सत्र में ही दस लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। इस बीच सात अक्टूबर से ही यूजीसी-नेट के शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया में सात नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। इस परीक्षा में 85 विषयों में अध्ययन करने वाले आवेदक हिस्सा ले सकेंगे। इनमें हिस्सा लेने के लिए न्यूनतम योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन रखी गई है।