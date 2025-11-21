'मरी हुई भाषा...', संस्कृत के लिए उदयनिधि स्टॅलिन की बिगड़ी जुबान; भड़की बीजेपी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शुक्रवार को संस्कृत को मृत भाषा बताया। इस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि नेताओं को टिप्पणी करते समय अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। द्रमुक नेता एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने तमिल विकास के लिए केवल 150 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, 'एक मृत भाषा' संस्कृत को 2,400 करोड़ रुपये मिल रहे हैं।

बीजेपी ने स्टॅलिन के बयान की निंदा की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि किसी को भी किसी भी भाषा को मृत कहने का अधिकार नहीं है। खासकर उस भाषा को जो आज भी देश भर में प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों में उपयोग की जाती है। उन्होंने कहा, 'एक भाषा को नीचा दिखाकर दूसरे की सराहना करने की यह मानसिकता मूल रूप से गलत है। नेताओं को भाषा और संस्कृति के बारे में बोलते समय अधिक जिम्मेदार होना चाहिए।'