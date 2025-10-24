Language
    उदयपुर में कार की टक्कर से युवक की मौत के बाद बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों पर किया पथराव

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:31 PM (IST)

    उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके चलते पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया और कई वाहन जब्त किए। दुर्घटना कटार ग्राम पंचायत के पास हुई, जहां मृतक अंबालाल गमेती को एक कार ने टक्कर मार दी थी। प्रशासन ने परिवार को आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है।

    कार की टक्कर से युवक की मौत

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जिले के सायरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत के बाद हालात बिगड़ गए थे। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 50 बाइक व 2 कारें जब्त कीं।

    डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है।

    20 फीट तक घसीटते ले गई थी कार

    घटना कटार ग्राम पंचायत के बरवाड़ा हाईवे पर हुई थी। जागड़ों की भागल निवासी अंबालाल गमेती (28) गुरुवार दोपहर मजदूरी के लिए जा रहा था। तभी पीछे से आ रही कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और करीब 20 फीट तक घसीटते हुए ले गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने डिटेन कर लिया।

    पथराव में घायल हुए 8 पुलिसकर्मी

    हादसे के बाद परिजन और ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस समझाइश करने पहुंची तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसमें एएसआई भंवर सिंह, कांस्टेबल राकेश मीणा, महिला कांस्टेबल भावना डांगी सहित 7-8 पुलिसकर्मी घायल हुए, उन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

    एसडीएम ने परिवार को आर्थिक सहायता का भरोसा दिया

    गोगुंदा एसडीएम शुभम भैसारे और सायरा तहसीलदार सुरेश मेहता ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर आर्थिक सहयोग व सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। शव का पोस्टमार्टम देर रात करवाकर शुक्रवार सुबह परिजनों को सौंप दिया गया।