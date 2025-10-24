उदयपुर में कार की टक्कर से युवक की मौत के बाद बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों पर किया पथराव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जिले के सायरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत के बाद हालात बिगड़ गए थे। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 50 बाइक व 2 कारें जब्त कीं।

डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। 20 फीट तक घसीटते ले गई थी कार घटना कटार ग्राम पंचायत के बरवाड़ा हाईवे पर हुई थी। जागड़ों की भागल निवासी अंबालाल गमेती (28) गुरुवार दोपहर मजदूरी के लिए जा रहा था। तभी पीछे से आ रही कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और करीब 20 फीट तक घसीटते हुए ले गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने डिटेन कर लिया।

पथराव में घायल हुए 8 पुलिसकर्मी हादसे के बाद परिजन और ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस समझाइश करने पहुंची तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसमें एएसआई भंवर सिंह, कांस्टेबल राकेश मीणा, महिला कांस्टेबल भावना डांगी सहित 7-8 पुलिसकर्मी घायल हुए, उन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।