    'हम अपने देश में सुरक्षित नहीं,' बेंगलुरु में महिला के साथ उबर ड्राइवर ने की बदतमीजी

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:43 PM (IST)

    बेंगलुरु में एक उबर ऑटो ड्राइवर पर महिला यात्री ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि ड्राइवर ने उससे कन्नड़ में बात करने को कहा और हिंदी में बात करने से इनकार कर दिया। महिला ने ड्राइवर पर गाली-गलौज और मारपीट की कोशिश का भी आरोप लगाया।

    बेंगलुरु में महिला के साथ उबर ड्राइवर ने की बदतमीजी

    (फोटो स्क्रीन ग्रैब)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में उबर ऑटो ड्राइवर पर एक महिला यात्री ने दुर्व्यवहार और भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने इस घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। साथ ही इसमें उसने आपबीती बताई है। महिला का आरोप है कि ड्राइवर उससे कन्नर में बात करने के लिए बोल रहा है। जो उसे समझ में नहीं आती। जिसके बाद उबर वाला उसे मारने की कोशिश करता है।

    महिला ने इस घटना को सोशल मीडिया के माध्यम से यह घटना सार्वजनिक की। इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। बेंगलुरु पुलिस ने महिला से और जानकारी मांगी है, वहीं उबर की तरफ से इस घटना के लिए माफी मांगी गई है।

    महिला को हुई असहजता

    पीड़ित महिला ने आरोप लगया है कि ऑटो ड्राइवर ने यात्रा के दौरान न केवल उसके साथ गाली-गलौज की, बल्कि उसके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार भी किया। महिला ने कहा कि ड्राइवर का व्यवहार बेहद अभद्र था, जिससे उसे असहजता महसूस हुई।

    02 अक्टूबर की घटना

    महिला के अनुसार, यह घटना 02 अक्टूबर के शाम 7 बजे की है। जब ऐप पर उनकी सवारी आने का संकेत देने के बावजूद ऑटो चालक नहीं आया। महिला को देरी हो थी, इसलिए उसने सवरा रद कर दी और दूसरा ऑटो ले लिया।

    महिला के अनुसार वो जैसे ही आगे बढ़ी, पहला ड्राइवर सड़क पर आ गया और रास्ता रोक लिया। महिला ने बताया कि उसने पैसे मांगे, गालियां दीं, मुझे मारने की कोशिश भी की और गाड़ी से उतरते ही मेरा वीडियो भी बना लिया।

    स्थानीय भाषा में बात कर रहा था ड्राइव

    ड्राइवर स्थानीय भाषा में बात कर रहा था, जो उसे समझ नहीं आ रही थी। इसलिए महिला ने उससे हिंदी भाषा में बात करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने मना कर दिया और महिला को मारने की कोशिश की।

    हम अपने देश में भी सुरक्षित नहीं

    वीडियो में उसे यह कहते हुए सुना गया, "वह मुझे इस तरह गाली दे रहा है क्योंकि मैं पूर्वोत्तर से हूँ।" वीडियो में एक जगह ऐसा भी दिखा जब ड्राइवर ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की, तो बी ने ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ा। वह चिल्लाई, "वह मुझे टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है।" बाद में उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, "हम अपने देश में भी सुरक्षित नहीं हैं।"

    उसकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, बेंगलुरु सिटी पुलिस ने घटनास्थल और उसका फोन नंबर मांगा। उबर ने मामले की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ टीम को भेज दिया है।