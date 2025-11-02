Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP News: इंदौर की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दो महिलाएं जिंदा जलीं; इस कारण हुआ हादसा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:38 AM (IST)

    इंदौर की एक केमिकल गोदाम में शनिवार शाम भीषण आग लगने से दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति झुलस गया। आग लगने के समय गोदाम में बच्चों समेत करीब आठ लोग मौजूद थे। ज़्यादातर लोग सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन दो महिलाएँ आग में फँस गईं और उनकी जान चली गई। गोदाम में अत्यधिक ज्वलनशील रसायन मौजूद थे, जिससे आग और भड़क गई। 

    prefferd source google
    Hero Image

    इंदौर की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दो महिलाएं जिंदा जलीं (फोटो- वीडियो ग्रैब)

    जेएनएन, इंदौर। आरआर कैट रोड स्थित एक थिनर गोदाम में शनिवार शाम भीषण आग लग गई। हादसे में दो महिलाएं जिंदा जल गईं। बचाव अभियान में पुलिस, फायर और एसडीआरएफ की टीम लगानी पड़ी। आग में झुलसने के कारण गोदाम मालिक की हालत गंभीर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार गोदाम भैयालाल मुकाती (राऊ) का है, जो सिंधी कालोनी निवासी सूरज वाधवानी को किराए पर दिया था। वाधवानी आइल पेंट बनाने वाली कंपनियों को थिनर की सप्लाई करता है।

    इस वजह से लगी आग

    देवउठनी ग्यारस पर महिलाओं ने यहां दीये लगाए थे। अचानक दीये से महिला की साड़ी में आग लग गई और पूरा गोदाम भभक उठा। जलने वाली महिलाओं की पहचान रामकली अहिरवार निवासी सागर और ज्योति मनोज नीम द्वारकापुरी के रूप में हुई है।

    गोदाम में केमिकल रखा था

    पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार छा गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। राजेंद्र नगर और राऊ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। डीसीपी के मुताबिक गोदाम में केमिकल के ड्रम भी बताए गए हैं।

    राजस्व अफसरों ने बताया कि करीब पांच हजार वर्गफीट पर बने इस गोदाम की जमीन का उपयोग व्यावसायिक है। अपनों की तलाश में भटक रहे थे लोग जैसे ही आग की सूचना मिली, कर्मचारियों के स्वजन पहुंच गए। रोते हुए पुलिस अफसर को बताया कि उनके स्वजन नहीं मिल रहे हैं।

    आग बुझने तक लोग अपनों का इंतजार करते रहे

    आग बुझने तक लोग अपनों का इंतजार करते रहे। करीब दो घंटे बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया तो ज्योति और रामकली के शव मिले। डीसीपी के मुताबिक रामकली मूलत: सागर की रहने वाली है। वह दो महीने पूर्व ही रंगवासा में रहने आई थी।