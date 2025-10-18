Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी से मांगे पांच करोड़, रंगदारी के आरोप में दो को हिरासत में लिया

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:15 AM (IST)

    राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को लेकर ''द सूत्र'' नाम के वेब पोर्टल पर पिछले एक महीने में प्रसारित किए गए समाचारों के मामले में जयपुर पुलिस आयुक्तालय के साइबर थाने में प्राथमिकी हुई है। इसमें पोर्टल के मुखिया एवं एक अन्य पर पांच करोड़ रूपए मांगने का आरोप है। पुलिस के अनुसार जांच और तथ्यों के आधार पर आनंद पांडे, हरीश दिवेकर एवं अन्य के विरूद्ध आरोप सही पाए गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी से मांगे पांच करोड़


    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को लेकर ''द सूत्र'' नाम के वेब पोर्टल पर पिछले एक महीने में प्रसारित किए गए समाचारों के मामले में जयपुर पुलिस आयुक्तालय के साइबर थाने में प्राथमिकी हुई है। इसमें पोर्टल के मुखिया एवं एक अन्य पर पांच करोड़ रूपए मांगने का आरोप है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिकी के अनुसार एक महीने से करीब एक दर्जन निराधार एवं तथ्यहीन झूठी खबरें द सूत्र प्रसारित कर चुका है।

     

    यह खबरें प्रसारित नहीं करने के नाम पर द सूत्र वेब पोर्टल के मुखिया आनंद पांडे और हरीश दिवेकर ने हमारे परिचित लोगों से संपर्क कर करोड़ों रूपये की मांग की है। शुक्रवार को राजस्थान पुलिस ने दोनों को भोपाल पहुंच कर हिरासत में ले लिया।

     

    प्राथमिकी के अनुसार प्रसारित की गई खबरों को हटाने के लिए भी पैसों की मांग की गई और धमकी दी गई कि पैसा नहीं देने पर उप मुख्यमंत्री की सामाजिक एवं राजनीतिक छवि को धूमिल एवं नष्ट कर देंगे।

     

    आनंद पांडे और दिवेकर पर आरोप है कि दोनों ने इन खबरों को अपने परिचित के एक अन्य न्यूज पोर्टल ''द केपिटल'' में भी प्रसारित करवाया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि 28 सितंबर को प्राथमिकी हुई थी। इसके बाद जांच करते हुए पुलिस ने संबंधित गवाहों के बयान लेकर तकनीकी डेटा हासिल किया।

     

    जांच में पाया गया कि प्रसारित खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं थी। दोनों वेबपोर्टल पर खबर प्रसारित नहीं करने और हटाने के लिए पांच करोड़ रूपए की मांग की गई है। पैसे नहीं देने पर ''डिस्ट्राय दिया'' के नाम से धमकी देने की बात जांच में सही पाई गई।

     

    पुलिस के अनुसार जांच और तथ्यों के आधार पर आनंद पांडे, हरीश दिवेकर एवं अन्य के विरूद्ध आरोप सही पाए गए। इसके बाद जांच अधिकारी ने भोपाल पहुंचकर दोनों को हिरासत में ले लिया। उन्हें जयपुर लाया जा रहा है।