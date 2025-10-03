Language
    मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रफ्तार का कहर... प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे लोगों को बोलेरो ने कुचला, दो की मौत

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:33 AM (IST)

    पन्ना के पवई विधानसभा के पवई-मोहंद्रा मार्ग के खमरिया मोड़ पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार दुर्गा विसजर्न करने के लिए कई भक्त एकत्रित होकर ग्राम खमरिया से निकले हुए थे। जैसे ही भक्त खमरिया मोड़ के पास पहुंचे तभी एक तेज रफ्तार बुलेरो जो कि पवई की ओर से आ रही थी उसने दुर्गा विसर्जन में शामिल 25 से अधिक ग्रामीणों को कुचल दिया।

    पन्ना में प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे लोगों को बोलेरो ने कुचला, दो की मौत

     जेएनएन, पन्ना। पन्ना के पवई विधानसभा के पवई-मोहंद्रा मार्ग के खमरिया मोड़ पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्गा विसजर्न करने के लिए कई भक्त एकत्रित होकर ग्राम खमरिया से निकले हुए थे। जैसे ही भक्त खमरिया मोड़ के पास पहुंचे तभी एक तेज रफ्तार बुलेरो जो कि पवई की ओर से आ रही थी उसने दुर्गा विसर्जन में शामिल 25 से अधिक ग्रामीणों को कुचल दिया।

    वही घटना में घायल कटनी गए दो गंभीर युवक राकेश पटेल पिता जय राम पटेल उम्र 36 वर्ष निवासी खमरिया एवं परषोत्तम पटेल पिता राम शरण पटेल उम्र 38 वर्ष निवासी खमरिया की इलाज के दौरान मौत हो गई अन्य कटनी पहुंचे अब 8 घायलों का इलाज जारी है।

    इसके साथ ही बुलेरो ने विसर्जन में शामिल लोगों के अलावा एक मोटरसाइकिल सवार को भी अपना शिकार बनाया।

    घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ एसडीओपी पवई ओर विधायक पवई प्रहलाद लोधी पवई अस्पताल पहुँचे घायलों से मिल कर घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की वही पुलिस ने बोलेरो के वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया।