मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रफ्तार का कहर... प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे लोगों को बोलेरो ने कुचला, दो की मौत

जेएनएन, पन्ना। पन्ना के पवई विधानसभा के पवई-मोहंद्रा मार्ग के खमरिया मोड़ पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्गा विसजर्न करने के लिए कई भक्त एकत्रित होकर ग्राम खमरिया से निकले हुए थे। जैसे ही भक्त खमरिया मोड़ के पास पहुंचे तभी एक तेज रफ्तार बुलेरो जो कि पवई की ओर से आ रही थी उसने दुर्गा विसर्जन में शामिल 25 से अधिक ग्रामीणों को कुचल दिया।

वही घटना में घायल कटनी गए दो गंभीर युवक राकेश पटेल पिता जय राम पटेल उम्र 36 वर्ष निवासी खमरिया एवं परषोत्तम पटेल पिता राम शरण पटेल उम्र 38 वर्ष निवासी खमरिया की इलाज के दौरान मौत हो गई अन्य कटनी पहुंचे अब 8 घायलों का इलाज जारी है।