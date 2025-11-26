पाकिस्तान से जुड़े नौसेना जासूसी मामले में दो और दोषियों को सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी ठोका
विशाखापत्तनम नौसेना जासूसी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की एक अदालत ने मंगलवार को दो और दोषियों को कारावास की सजा सुनाई। पाकिस्तान से जुड़े इस मामले में अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। दोषियों की पहचान अशोक कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है।
दोषियों की पहचान अशोक कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है। दोनों राजस्थान के निवासी हैं। उन्हें पांच वर्ष 11 महीने साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यदि वे पांच हजार रुपये जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें एक वर्ष अधिक जेल में रहना पड़ेगा।
एनआइए ने अब तक इस मामले में गिरफ्तार 15 लोगों में से आठ की सजा सुनिश्चित की है। अन्य आरोपितों के खिलाफ सुनवाई जारी है। दिसंबर 2019 में अशोक को मुंबई से और विकास को कर्नाटक के करवार से गिरफ्तार किया गया था।
