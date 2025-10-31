मध्य प्रदेश में दो और बच्चों की मौत, कफ सीरप खरीदकर पिलाया था; एक बच्चे का शव कब्र खोदकर निकाला

जेएनएन, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सीरप से 24 बच्चों की मौत का सिलसिला थमे अभी कुछ सप्ताह ही बीते थे कि अब दो और बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं। छिंदवाड़ा के बिछुआ में बुधवार को छह माह की बच्ची और मऊगंज जिले में पांच माह के मासूम की मौत हो गई।

दोनों मामलों में स्वजन का कहना है कि उन्होंने मेडिकल स्टोर से कफ सीरप और दवा खरीदकर बच्चों को पिलाई थी, इसके बाद उनकी मौत हो गई। दोनों मामलों में प्रशासन ने एफआइआर दर्ज कराकर वे मेडिकल स्टोर सील करा दिए हैं, जहां से बच्चों के लिए कफ सीरप और दवा खरीदी गई थी।

छिंदवाड़ा में बच्चे द्वारा कासामृत कफ सीरप के सेवन का आरोप है।बिछुआ के वार्ड नंबर 12 में रहने वाले संदीप मिनोट की छह माह की बेटी रूही की तबीयत पिछले दिनों खराब हुई तो वह उसे दिखाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला।

इस पर स्वजन ने सोमवार को कुरेठे मेडिकल स्टोर से कासामृत कफ सीरप और कुछ दवा खरीदी। घर पहुंचकर रूही को दवा पिलाई। मंगलवार को उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे सिविल अस्पताल ले गए, जहां बुधवार शाम उसकी मौत हो गई। बिछुआ के थाना प्रभारी सतीश उइके ने बताया कि स्वजन की शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र ग्राम खटखरी निवासी श्वेता यादव ने पांच माह के अपने बच्चे को सर्दी और खांसी के बाद पांच दिन पहले एक मेडिकल स्टोर से लिया कफ सीरप पिला दिया। इसके बाद कुछ देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और मां की गोद में ही मौत हो गई।