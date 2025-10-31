Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मध्य प्रदेश में दो और बच्चों की मौत, कफ सीरप खरीदकर पिलाया था; एक बच्चे का शव कब्र खोदकर निकाला

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:25 AM (IST)

    मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सीरप से 24 बच्चों की मौत का सिलसिला थमे अभी कुछ सप्ताह ही बीते थे कि अब दो और बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं। छिंदवाड़ा के बिछुआ में बुधवार को छह माह की बच्ची और मऊगंज जिले में पांच माह के मासूम की मौत हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    छिंदवाड़ा में छह माह की बच्ची और मऊगंज जिले में पांच माह के मासूम की मौत हो गई (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सीरप से 24 बच्चों की मौत का सिलसिला थमे अभी कुछ सप्ताह ही बीते थे कि अब दो और बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं। छिंदवाड़ा के बिछुआ में बुधवार को छह माह की बच्ची और मऊगंज जिले में पांच माह के मासूम की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    दोनों मामलों में स्वजन का कहना है कि उन्होंने मेडिकल स्टोर से कफ सीरप और दवा खरीदकर बच्चों को पिलाई थी, इसके बाद उनकी मौत हो गई। दोनों मामलों में प्रशासन ने एफआइआर दर्ज कराकर वे मेडिकल स्टोर सील करा दिए हैं, जहां से बच्चों के लिए कफ सीरप और दवा खरीदी गई थी।

     

    छिंदवाड़ा में बच्चे द्वारा कासामृत कफ सीरप के सेवन का आरोप है।बिछुआ के वार्ड नंबर 12 में रहने वाले संदीप मिनोट की छह माह की बेटी रूही की तबीयत पिछले दिनों खराब हुई तो वह उसे दिखाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला।

     

    इस पर स्वजन ने सोमवार को कुरेठे मेडिकल स्टोर से कासामृत कफ सीरप और कुछ दवा खरीदी। घर पहुंचकर रूही को दवा पिलाई। मंगलवार को उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे सिविल अस्पताल ले गए, जहां बुधवार शाम उसकी मौत हो गई। बिछुआ के थाना प्रभारी सतीश उइके ने बताया कि स्वजन की शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

     

    वहीं, मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र ग्राम खटखरी निवासी श्वेता यादव ने पांच माह के अपने बच्चे को सर्दी और खांसी के बाद पांच दिन पहले एक मेडिकल स्टोर से लिया कफ सीरप पिला दिया। इसके बाद कुछ देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और मां की गोद में ही मौत हो गई।

     

    प्रशासन ने मेडिकल स्टोर को सीलकर उसके संचालक के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है। मौत का कारण जानने के लिए गुरुवार को प्रशासन ने बच्चे का शव कब्र खोदकर निकलवाया। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कालेज में पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच की जाएगी।