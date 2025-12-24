Language
    केरल में छत्तीसगढ़ के श्रमिक की मॉब लिंचिंग मामले में दो और गिरफ्तार, कोच्चि से रायपुर भेजा गया पीड़ित का शव

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:27 AM (IST)

    पलक्कड़ जिले के वालयार के पास किझाकेट्टप्पल्लम में चोरी में शामिल होने के शक में 31 वर्षीय रामनारायण की बुधवार को कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई ...और पढ़ें

    केरल में छत्तीसगढ़ के श्रमिक की मॉब लिंचिंग मामले में दो और गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, पलक्कड़। केरल में छत्तीसगढ़ के एक श्रमिक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) किए जाने के मामले में दो और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।

    आरोपितों की पहचान विनोद और जगदीश के रूप में हुई है

    पुलिस ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान विनोद और जगदीश के रूप में हुई है। वे अट्टापल्लम के निवासी हैं। उन पर छत्तीसगढ़ के युवक पर हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है।

    पलक्कड़ जिले के वालयार के पास किझाकेट्टप्पल्लम में चोरी में शामिल होने के शक में 31 वर्षीय रामनारायण की बुधवार को कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। रामनारायण हाल ही में वालयार आए थे। इससे पहले, पुलिस ने इस मामले में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

    मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) ने इस घटना में शामिल आठ और संदिग्धों की पहचान की है, जो फरार हैं। उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास जारी हैं।

    पुलिस अधिकारियों ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मृतक के परिवार से सामाजिक स्थिति के संबंध में और जानकारी मिलने के बाद एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रविधान भी जोड़े जाएंगे।

    कोच्चि से रायपुर भेजा गया शव

    रायपुर भेजा गया युवक का शव मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले युवक को शव मंगलवार को कोच्चि से रायपुर भेजा गया। शव को एयरपोर्ट से उनके गांव तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने पीड़ित के परिवार के लिए जल्द ही मुआवजे की घोषणा करने का निर्णय लिया है।

    इस घटना का एक वीडियो सामने आया

    इस घटना का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति रामनारायण से पूछ रहा था कि क्या वह बांग्लादेश से हैं। शिक्षा मंत्री वी शिवांकुट्टी ने मंगलवार को कहा कि रामनारायण देश में संघ परिवार द्वारा फैलाए जा रहे सांप्रदायिक नफरत का शिकार हुए हैं। माकपा ने आरोप लगाया है कि रामनारायण को पीटने वाले लोग आरएसएस के कार्यकर्ता थे।