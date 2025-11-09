मध्य प्रदेश में दो लोगों को निर्वस्त्र कर उल्टा लिटाया, बेल्ट से पीटा, दबंग बोला- बताओ गुंडा कौन

जेएनएन, ग्वालियर। दबंगई और अमानवीयता की घटना का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देख रूह तक कांप जाए। इसमें खेत में जमीन पर दो लोगों को निर्वस्त्र कर उल्टा लिटाने के बाद एक दबंग बेल्ट से बेरहमी से पीट रहा है। उसने इतना पीटा कि इनकी खाल से मांस तक निकलने लगा। पीठ और इससे निचले हिस्से पर बेल्ट से पीटने के निशान हैं।

पीटने वाला दबंग सतीश यादव बताया जा रहा है, जो ग्वालियर का आदतन अपराधी है। वीडियो सामने आने के बाद भोपाल तक हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुख्य आरोपित सतीश यादव, उसके साथी गगन यादव, केरन यादव, अवधेश यादव और सुरजीत के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है।

वीडियो ग्वालियर के गिजोर्रा क्षेत्र का है। यहां रेत की खदान के संचालन को लेकर विवाद है। इस विवाद को लेकर मारपीट करने वाले और पिटने वालों के बीच में बातचीत भी हो रही है। मारपीट करने वाला बेल्ट से पीटते हुए बार-बार पूछ रहा है कि अब बताओ गुंडा कौन? इस पर उसकी मार झेल रहे नीचे लेटे दोनों लोग कहते हैं- सतीश, सतीश, सतीश..।

यह वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद जांच शुरू की गई। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने एएसपी और डबरा के एसडीओपी को जांच के निर्देश दिए हैं। यह पुष्टि हो गई कि वीडियो गिजोर्रा का है। जिन्हें पीटा गया है, वे दोनों दतिया के निवासी राजेंद्र यादव और नरेश यादव बताए जा रहे हैं। जब पुलिस ने बात की तो बोले कि यह लोग पप्पू गुर्जर के साथ रेत खदान चलाते थे।