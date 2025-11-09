Language
    मध्य प्रदेश में दो लोगों को निर्वस्त्र कर उल्टा लिटाया, बेल्ट से पीटा, दबंग बोला- बताओ गुंडा कौन

    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:20 AM (IST)

    दबंगई औरअमानवीयता की घटना का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देख रूह तक कांप जाए। इसमें खेत में जमीन पर दो लोगों को निर्वस्त्र कर उल्टा लिटाने के बाद एक दबंग बेल्ट से बेरहमी से पीट रहा है। उसने इतना पीटा कि इनकी खाल से मांस तक निकलने लगा। पीठ और इससे निचले हिस्से पर बेल्ट से पीटने के निशान हैं। 

    ग्वालियर में दबंगई, पीड़ितों को इतना पीटा कि खाल से निकलने लगा मांस (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, ग्वालियर। दबंगई और अमानवीयता की घटना का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देख रूह तक कांप जाए। इसमें खेत में जमीन पर दो लोगों को निर्वस्त्र कर उल्टा लिटाने के बाद एक दबंग बेल्ट से बेरहमी से पीट रहा है। उसने इतना पीटा कि इनकी खाल से मांस तक निकलने लगा। पीठ और इससे निचले हिस्से पर बेल्ट से पीटने के निशान हैं।

    पीटने वाला दबंग सतीश यादव बताया जा रहा है, जो ग्वालियर का आदतन अपराधी है। वीडियो सामने आने के बाद भोपाल तक हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुख्य आरोपित सतीश यादव, उसके साथी गगन यादव, केरन यादव, अवधेश यादव और सुरजीत के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है।

     

    वीडियो ग्वालियर के गिजोर्रा क्षेत्र का है। यहां रेत की खदान के संचालन को लेकर विवाद है। इस विवाद को लेकर मारपीट करने वाले और पिटने वालों के बीच में बातचीत भी हो रही है। मारपीट करने वाला बेल्ट से पीटते हुए बार-बार पूछ रहा है कि अब बताओ गुंडा कौन? इस पर उसकी मार झेल रहे नीचे लेटे दोनों लोग कहते हैं- सतीश, सतीश, सतीश..।

     

    यह वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद जांच शुरू की गई। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने एएसपी और डबरा के एसडीओपी को जांच के निर्देश दिए हैं। यह पुष्टि हो गई कि वीडियो गिजोर्रा का है। जिन्हें पीटा गया है, वे दोनों दतिया के निवासी राजेंद्र यादव और नरेश यादव बताए जा रहे हैं। जब पुलिस ने बात की तो बोले कि यह लोग पप्पू गुर्जर के साथ रेत खदान चलाते थे।

     

    इसी खदान के संचालन को लेकर बदमाश सतीश यादव व पप्पू गुर्जर में विवाद चल रहा था। पप्पू के साथ काम करने को लेकर इन लोगों को पीटा गया था।

     

    पुलिस जमीन का, ग्रामीण खदान का विवाद बता रहे

    एसएसपी धर्मवीर सिंह के मुताबिक, विवाद जमीन को लेकर बताया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि विवाद रेत खदान को लेकर है। कई बार रेत उत्खनन को लेकर गोलियां भी चल चुकी हैं। यहां रेत उत्खनन को लेकर गुंडे सतीश यादव और पप्पू गुर्जर में तनातनी रहती है।