    नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में दो फ्रंटलाइन युद्धपोत 27 नवंबर को पहुंचेगा कोलकाता, आम लोग भी देख सकेंगे जंगी जहाज 

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    नौसेना दिवस के मौके पर पूर्वी नेवल कमांड के दो युद्धपोत 27 नवंबर को कोलकाता पहुंचेंगे। आईएनएस खंजर और आईएनएस कोरा 28 से 30 नवंबर तक जनता के लिए खुले रहेंगे। ये युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में तैनात हैं और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स द्वारा बनाए गए हैं। ये सरफेस-टू-सरफेस और सरफेस-टू-एयर युद्ध में सक्षम हैं।

    नौसेना के जहाज पहुंच रहे कोलकाता।

    जागरण संवाददाता, कोलकाता। नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में पूर्वी नेवल कमांड, विशाखापत्तनम के बेड़े के दो फ्रंटलाइन मिसाइल कार्वेट युद्धपोत 27 नवंबर को कोलकाता पहुंचेंगे। कोलकाता में नौसेना के प्रमुख बेस आईएनएस नेताजी सुभाष के प्रवक्ता ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रक्षा अधिकारी ने बताया कि नौसेना के दोनों युद्धपोत आईएनएस खंजर और आइएनएस कोरा 28 नवंबर से 30 नवंबर तक कोलकाता के खिदिरपुर डाक के बर्थ संख्या 11 पर आम लोगों के परिदर्शन के लिए खुले रहेंगे।

    बंगाल की खाड़ी में तैनात है युद्धपोत

    उन्होंने कहा कि आईएनएस खंजर और आईएनएस कोरा, दोनों मिशन-बेस्ड डिप्लायमेंट के हिस्से के तौर पर बंगाल की खाड़ी में तैनात हैं, और भारतीय नौसेना के नागरिकों तक पहुंचने के प्रयास के तहत हुगली नदी के किनारे स्थित कोलकाता का दौरा करने जा रहे हैं।

    क्या है इन युद्धपोतों की खासियत?

    अधिकारी ने एक बयान में कहा कि ये दोनों युद्धपोत ईस्टर्न फ्लीट के अहम हिस्से के तौर पर काम करते हैं, जो सरफेस-टू-सरफेस और सरफेस-टू-एयर वारफेयर में बेहतरीन हैं, और उनका मुख्य रोल फर्स्ट-स्ट्राइक अटैकिंग पावर है।

    अधिकारी ने बताया कि आईएनएस खंजर, जो पी-25 क्लास का गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है, अक्टूबर 1991 में नौसेना में शामिल हुआ था। वहीं, आईएनएस कोरा, जो पी-25ए क्लास का गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है, अगस्त 1998 में कमीशन हुआ था। ये दोनों युद्धपोत कोलकाता में प्रमुख युद्धपोत निर्माता रक्षा पीएसयू गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाए थे।

