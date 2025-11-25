नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में दो फ्रंटलाइन युद्धपोत 27 नवंबर को पहुंचेगा कोलकाता, आम लोग भी देख सकेंगे जंगी जहाज 

जागरण संवाददाता, कोलकाता। नौसेना दिवस के उपलक्ष्य में पूर्वी नेवल कमांड, विशाखापत्तनम के बेड़े के दो फ्रंटलाइन मिसाइल कार्वेट युद्धपोत 27 नवंबर को कोलकाता पहुंचेंगे। कोलकाता में नौसेना के प्रमुख बेस आईएनएस नेताजी सुभाष के प्रवक्ता ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

रक्षा अधिकारी ने बताया कि नौसेना के दोनों युद्धपोत आईएनएस खंजर और आइएनएस कोरा 28 नवंबर से 30 नवंबर तक कोलकाता के खिदिरपुर डाक के बर्थ संख्या 11 पर आम लोगों के परिदर्शन के लिए खुले रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में तैनात है युद्धपोत उन्होंने कहा कि आईएनएस खंजर और आईएनएस कोरा, दोनों मिशन-बेस्ड डिप्लायमेंट के हिस्से के तौर पर बंगाल की खाड़ी में तैनात हैं, और भारतीय नौसेना के नागरिकों तक पहुंचने के प्रयास के तहत हुगली नदी के किनारे स्थित कोलकाता का दौरा करने जा रहे हैं।

क्या है इन युद्धपोतों की खासियत? अधिकारी ने एक बयान में कहा कि ये दोनों युद्धपोत ईस्टर्न फ्लीट के अहम हिस्से के तौर पर काम करते हैं, जो सरफेस-टू-सरफेस और सरफेस-टू-एयर वारफेयर में बेहतरीन हैं, और उनका मुख्य रोल फर्स्ट-स्ट्राइक अटैकिंग पावर है।