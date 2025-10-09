मीरजापुर: जेट्रोफा के बीज खाने से दो बच्चों की बिगड़ी हालत
उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में, दो बच्चों ने गलती से जेट्रोफा के बीज खा लिए, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि जेट्रोफा के फल बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस घटना के बाद, गाँव में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। थाना सतनगर क्षेत्र के करौदा गांव में दो बच्चों की जेट्रोफा का बीज खाने से तबियत बिगड़ गई। गांव के निवासी चुलबुल ने जानकारी दी कि उनकी ढाई वर्षीय पुत्री पूनम और पड़ोस का चार वर्षीय केशरी घर के पास खेल रहे थे। इसी दौरान, वे कुछ दूर स्थित एक खेत में गए, जहां एक किसान ने जेट्रोफा के पौधे लगाए थे। वहां उन्होंने पके फल को देखा और उसे खा लिया।
फल खाने के कुछ समय बाद ही दोनों बच्चों को उल्टी और दस्त की समस्या होने लगी। बच्चों की हालत बिगड़ती देख उनके परिजनों ने तुरंत उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटेहरा में भर्ती कराया। अस्पताल में प्रभारी डाक्टर अभिषेक जायसवाल ने बताया कि बच्चों ने जेट्रोफा का फल खा लिया है और उनका उपचार जारी है।
जेट्रोफा, जिसे आमतौर पर औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, उसके बीज और फल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस घटना ने बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे पौधों के फल और बीजों का सेवन बच्चों के लिए अत्यंत खतरनाक हो सकता है।
इस घटना ने गांव में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।