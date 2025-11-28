Language
    MP News: डिंडौरी-अमरकंटक मार्ग पर भीषण हादसा, पिकअप वाहन और बाइक में जोरदार भिड़ंत, दो युवकों की मौत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:36 AM (IST)

    कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डिंडौरी से अमरकंटक मार्ग में ग्राम कूड़ा के पास भीषण सड़क हादसे में गुरुवार की रात बाइक सवार दो युवकों की मौके पर भी मौत हो गई। एक पिकअप वाहन और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक मौके पर भी धू धूकर कर जल गई और उसमें सवार दो युवकों की मौत हो गई।

     डिंडौरी से अमरकंटक मार्ग में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो की मौके पर मौत (फोटो- जागरण)

    जेएनएन, डिंडौरी। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डिंडौरी से अमरकंटक मार्ग में ग्राम कूड़ा के पास भीषण सड़क हादसे में गुरुवार की रात बाइक सवार दो युवकों की मौके पर भी मौत हो गई।

    एक पिकअप वाहन और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक मौके पर भी धू धूकर कर जल गई और उसमें सवार दो युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया।

    घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 वाहन मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की बाइक इतनी बुरी तरह धू धूकर कर जल गई कि उसका नंबर भी पता नहीं चल पाया है। साथ ही घटना में मृतक युवकों की शिनाख्त के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। घटना रात लगभग 11 बजे के आसपास की बताई गई है।

