आदिवासी समुदाय को एसआइआर फार्म नहीं भरने के लिए उकसा रहे थे, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल पुलिस ने आदिवासी समुदाय को एसआइआर फार्म नहीं भरने के लिए उकसाने व गुमराह करने के मामले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपित आदिवासियों को कह रहे थे ये बात आरोपित आदिवासियों को समझा रहे थे कि वे देश के मूल निवासी हैं और उनके लिए केवल आदिवासी संगठन 'अंतरराष्ट्रीय मांझी सरकार' है। यदि कोई इस सरकार की सदस्यता स्वीकार कर लेता है, तो उसे एसआइआर प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है।

यह सरकार आदिवासियों के बीच एक समानांतर सामाजिक-न्यायिक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, जो सरकारी व्यवस्था से अलग होकर आदिवासियों के लिए न्याय और अधिकारों की वकालत करती है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम संतोष मांडिर व भबेंद्र मरांडी है। संतोष मांडिर बांकुड़ा के बारिकुल का निवासी है, जबकि भबेंद्र मरांडी पड़ोसी राज्य ओडिशा के मयूरभंज का। दोनों के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

बता दें कि पिछले दिनों बांकुड़ा के रानीबांध और पुरुलिया के बंदोवान विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के आदिवासी लोगों ने एसआइआर फार्म भरने से इन्कार कर दिया था। उन्होंने एसआइआर प्रक्रिया में भाग लेने से मना कर दिया। जब सरकारी अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर उन्हें समझाने की कोशिश की, तो उनके आसपास विरोध प्रदर्शन भी हुए।