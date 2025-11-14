Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP News: रतलाम में चलते वाहन में लहसुन के कट्टे उतारते दो आरोपित पकड़े, मामला दर्ज

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:52 AM (IST)

    कृषि उपज मण्डी से जावर की ओर जा रहे लहसुन से भरे लोडिंग वाहन में दो युवकों द्वारा चोरी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने दोनों आरोपितों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने आरोपित ग्राम मेवासा निवासी पुरणसिंह पुत्र नेपालसिंह राजपुत और राहुल पुत्र मांगु बागरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रतलाम में चलते वाहन में लहसुन के कट्टे उतारते दो आरोपित पकड़े (फोटो- जागरण)

    जेएनएन, नामली। कृषि उपज मण्डी से जावर की ओर जा रहे लहसुन से भरे लोडिंग वाहन में दो युवकों द्वारा चोरी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने दोनों आरोपितों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने आरोपित ग्राम मेवासा निवासी पुरणसिंह पुत्र नेपालसिंह राजपुत और राहुल पुत्र मांगु बागरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    पुलिस के अनुसार नामली निवासी व्यापारी दिलीप पुत्र मोहनलाल राठौड़ ने रिपोर्ट में बताया कि वह कृषि उपज मण्डी नामली में व्यापार करता है। गुरुवार रात करीब 08 बजे उसने जितेन्द्र चौधरी के लोडिंग वाहन में 213 नग लहसुन के कट्टे, कुल वजन लगभग 97 क्विंटल, भरकर जावरा उतारने के लिए रवाना किए था।

     

    व्यापारी अपने पुत्र शिवम के साथ पीछे-पीछे कार से जा रहा था। रात करीब 8:30 बजे जब वाहन नयापुरा फन्टे के पास पहुंचा, तब दिलीप ने देखा कि दो व्यक्ति चलते वाहन पर चढ़ गए और उसमें भरे लहसुन के कट्टे नीचे फेंकने लगे।

     

    व्यापारी ने तत्काल चालक जितेन्द्र को फोन कर गाड़ी रुकवाई। वाहन रुकते ही दोनों व्यक्ति नीचे कूद गए, जिन्हें दिनेश व उसके पुत्र शिवम और चालक जितेन्द्र ने पकड़ लिया। पूछताछ में एक ने अपना नाम पूरणसिंह व दूसरे ने राहुल बागरी बताया।

     

    नीचे कूदने से दोनों के हाथ-पैर में चोटें आई हैं। व्यापारी ने राहगीरों की मदद से दोनों को अपनी कार में बैठाया तथा चोरी किए गए लहसुन के चार फटे हुए कट्टे उठाकर दोनों आरोपितों सहित थाना पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई।