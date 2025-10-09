Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'TVK चीफ विजय के घर पर बम रखा है', सुबह-सुबह धमकी भरे मेल से हड़कंप

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:56 AM (IST)

    चेन्नई में टीवीके प्रमुख विजय के घर बम रखने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने विजय के आवास पर गहन तलाशी ली, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला। पुलिस के अनुसार, विजय को एक धमकी भरा मेल मिला था। पहले भी शहर की कई हस्तियों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    TVK चीफ विजय के घर में बम की धमकी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई के नीलंकरई में टीवीके प्रमुख विजय के घर बम की रखने की धमकी मिली। बम की सूचना मिलते ही राजनेता विजय के नीलांकरई स्थित आवास पुलिस और बम निरोधक दस्ते पहुंचे। इस दौरान विजय के आवास की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान कोई कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, अभिनेता-राजनेता विजय को गुरुवार को एक मेल मिला। मेल में कहा गया था कि उनके नीलांकरई स्थित आवास पर बम रखा गया है। लेकिन विजय के नीलांकरई स्थित आवास को तलाशने के बाद यह खबर फर्जी निकली। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कॉल मिलने पर, बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) को सुबह-सुबह मौके पर भेजा गया और जाँच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला।

    जानिए क्या बोली पुलिस

    घटनास्थल पर मौजूद एक कांस्टेबल ने बताया कि वह सूचना मिलने के बाद सुबह करीब 3 बजे तलाशी शुरू की। कांस्टेबल ने पहले घर के बाहर तलाशी ली। इसके बाद टीवीके प्रमुख प्रमुख विजय जाते तो पुलिस को तलाशी के लिए घर के अंदर जाने की अनुमति मिली। कांस्टेबल ने बताया, "जब हमें कुछ नहीं मिला, तो हम सुबह करीब 7.25 बजे वहाँ से चले गए।"

    एस.वी. शेखर को भी मिली थी बम से उड़ाने की धमकी

    इस घटना के बाद एक सहायक पुलिस आयुक्त ने पीटीआई को बताया कि शहर की हस्तियों को हॉटमेल पते से बम की धमकी वाले मेल मिल रहे हैं। पिछले महीने, एक अन्य अभिनेता-राजनेता एस.वी. शेखर को भी बम की धमकी वाला एक मेल मिला था। इन ईमेल की विषय-वस्तु एक जैसी है। हम अभी तक उस मेल आईडी का पता नहीं लगा पाए हैं।

    बीडीडी दस्ते ने बताया अफवाह

    बता दें कि इससे पहले 6 अक्टूबर को चेन्नई के एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक को भी बम की धमकी वाला एक मेल मिला। इस दौरान दावा किया गया था कि उनके परिसर में तीन आरडीएक्स आईईडी रखे गए हैं। पिछले मामले की तरह ही बीडीडी दस्ते ने गहन तलाशी के बाद इसे एक अफवाह घोषित कर दिया। वहीं पुलिस अब धमकी देने वाले की तलाश शुरू कर दी है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)