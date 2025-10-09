'TVK चीफ विजय के घर पर बम रखा है', सुबह-सुबह धमकी भरे मेल से हड़कंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई के नीलंकरई में टीवीके प्रमुख विजय के घर बम की रखने की धमकी मिली। बम की सूचना मिलते ही राजनेता विजय के नीलांकरई स्थित आवास पुलिस और बम निरोधक दस्ते पहुंचे। इस दौरान विजय के आवास की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान कोई कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।

दरअसल, अभिनेता-राजनेता विजय को गुरुवार को एक मेल मिला। मेल में कहा गया था कि उनके नीलांकरई स्थित आवास पर बम रखा गया है। लेकिन विजय के नीलांकरई स्थित आवास को तलाशने के बाद यह खबर फर्जी निकली। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कॉल मिलने पर, बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) को सुबह-सुबह मौके पर भेजा गया और जाँच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला।

जानिए क्या बोली पुलिस घटनास्थल पर मौजूद एक कांस्टेबल ने बताया कि वह सूचना मिलने के बाद सुबह करीब 3 बजे तलाशी शुरू की। कांस्टेबल ने पहले घर के बाहर तलाशी ली। इसके बाद टीवीके प्रमुख प्रमुख विजय जाते तो पुलिस को तलाशी के लिए घर के अंदर जाने की अनुमति मिली। कांस्टेबल ने बताया, "जब हमें कुछ नहीं मिला, तो हम सुबह करीब 7.25 बजे वहाँ से चले गए।"

एस.वी. शेखर को भी मिली थी बम से उड़ाने की धमकी इस घटना के बाद एक सहायक पुलिस आयुक्त ने पीटीआई को बताया कि शहर की हस्तियों को हॉटमेल पते से बम की धमकी वाले मेल मिल रहे हैं। पिछले महीने, एक अन्य अभिनेता-राजनेता एस.वी. शेखर को भी बम की धमकी वाला एक मेल मिला था। इन ईमेल की विषय-वस्तु एक जैसी है। हम अभी तक उस मेल आईडी का पता नहीं लगा पाए हैं।

बीडीडी दस्ते ने बताया अफवाह बता दें कि इससे पहले 6 अक्टूबर को चेन्नई के एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक को भी बम की धमकी वाला एक मेल मिला। इस दौरान दावा किया गया था कि उनके परिसर में तीन आरडीएक्स आईईडी रखे गए हैं। पिछले मामले की तरह ही बीडीडी दस्ते ने गहन तलाशी के बाद इसे एक अफवाह घोषित कर दिया। वहीं पुलिस अब धमकी देने वाले की तलाश शुरू कर दी है।