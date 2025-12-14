तीन से चार प्रतिशत महंगे हो सकते हैं TV, जनवरी से जेब पर बढ़ सकता है बोझ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेमोरी चिप की बढ़ती लागत और रुपये के कमजोर होने से अगले साल जनवरी से टेलीविजन की कीमतें तीन से चार प्रतिशत बढ़ सकती हैं। कुछ टीवी निर्माताओं ने पहले ही अपने डीलरों को कीमतों में होने वाली वृद्धि के बारे में बता दिया है।

गिरते रुपये ने इंडस्ट्री को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि एक एलईडी टीवी में घरेलू वैल्यू एडिशन सिर्फ 30 प्रतिशत है और ओपेन सेल, सेमीकंडक्टर चिप और मदरबोर्ड जैसे मुख्य कंपोनेंट आयात किए जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, टीवी की कीमतों में होने वाली वृद्धि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के बाद स्मार्ट टीवी की बिक्री में हुई तेजी को कम कर सकती है।