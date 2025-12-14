तीन से चार प्रतिशत महंगे हो सकते हैं TV, जनवरी से जेब पर बढ़ सकता है बोझ
मेमोरी चिप की बढ़ती लागत और रुपये के कमजोर होने से जनवरी से टेलीविजन की कीमतें तीन से चार प्रतिशत बढ़ सकती हैं। कुछ टीवी निर्माताओं ने पहले ही डीलरों ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेमोरी चिप की बढ़ती लागत और रुपये के कमजोर होने से अगले साल जनवरी से टेलीविजन की कीमतें तीन से चार प्रतिशत बढ़ सकती हैं। कुछ टीवी निर्माताओं ने पहले ही अपने डीलरों को कीमतों में होने वाली वृद्धि के बारे में बता दिया है।
गिरते रुपये ने इंडस्ट्री को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि एक एलईडी टीवी में घरेलू वैल्यू एडिशन सिर्फ 30 प्रतिशत है और ओपेन सेल, सेमीकंडक्टर चिप और मदरबोर्ड जैसे मुख्य कंपोनेंट आयात किए जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, टीवी की कीमतों में होने वाली वृद्धि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के बाद स्मार्ट टीवी की बिक्री में हुई तेजी को कम कर सकती है।
टीवी की कीमतों में आई कमी
सरकार ने 32 इंच और उससे बड़े आकार की टीवी स्क्रीन पर जीएसटी को पहले के 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था, जिससे कीमत में लगभग 4,500 रुपये की कमी आई है। 2024 में भारत के टीवी बाजार का कुल मूल्य 10-12 अरब डालर था और स्मार्ट टीवी, हाथ में आने वाली ज्यादा आय, बड़ी स्क्रीन और ओटीटी कंटेंट की मांग के कारण इसमें मजबूत वृद्धि का अनुमान है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।