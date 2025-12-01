अरुणाचल में शिक्षक बना भक्षक... चार छात्राओं के साथ किया दुष्कर्म; ऐसे खुला राज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन में छह से सात साल की चार लड़कियों के साथ उनके प्राइवेट ट्यूशन टीचर ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक नाहरलागुन पुलिस स्टेशन में रविवार रात करीब 9:15 बजे एक मौखिक रिपोर्ट मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि क्लास 1 की चार छात्राओं के साथ ट्यूशन टीचर ने दुष्कर्म किया गया।

नाहरलागुन में ट्यूशन टीचर पर दुष्कर्म का आरोप

रिपोर्ट मिलने पर, सब-इंस्पेक्टर एस. दिरची की लीडरशिप में एक पुलिस टीम ने हेड कांस्टेबल एस. बगांग और टी. के. खोची के साथ मिलकर तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया।

आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मामले को ईटानगर के महिला पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। आरोपी की पहचान मिलो तकर नाम के एक 35 वर्षीय वयस्क के रूप में हुई है। आरोपी लोअर सुबनसिरी जिले के बुला गांव का रहने वाला है।