ट्रंप का चावल राग... अमेरिका के अतिरिक्त शुल्क से नहीं पड़ेगा असर, क्या है भारत का प्लान?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत के चावल पर और शुल्क लगाने की धमकी दी है। उन्हें बताया गया है कि भारत अमेरिका में चावल की डम्पिंग कर रहा है, इस पर प्रतिक्रिया में उन्होंने भारतीय चावल पर और शुल्क लगाने के लिए कहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दूसरी तरफ, भारतीय निर्यातकों का कहना है कि इससे भारत के चावल निर्यात पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका में भारतीय चावल पर फिलहाल 53 प्रतिशत का शुल्क लग रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत का शुल्क पहले से ही लगा रखा है।

अमेरिका में भारतीय चावल पर और शुल्क लगाने से वहां चावल और अधिक महंगा हो जाएगा जिससे अमेरिकी उपभोक्ता प्रभावित होंगे।चावल निर्यातकों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर भारतीय चावल की काफी मांग है। बासमती चावल के निर्यात के लिए अमेरिका चौथा सबसे बड़ा बाजार है तो गैर बासमती चावल के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी काफी कम है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका में 39 करोड़ डालर मूल्य का चावल निर्यात किया था। इनमें से बासमती चावल की हिस्सेदारी 33 करोड़ डालर की थी। सिर्फ छह करोड़ डालर का गैर बासमती का निर्यात किया गया था।

वैसे भी इस साल अगस्त आखिर में अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क के प्रभावी होने के बाद अमेरिका के बाजार में भारतीय निर्यात में कमी आ रही है और चावल इससे अछूता नहीं रह सकता है।