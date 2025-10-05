ट्रंप ने भारत पर टैरिफ शायद अहंकार में लगाया है, भारतीय विशेषज्ञ बोले- चीन अमेरिका को लगातार दे रहा चुनौती

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और चीनी मामलों के विशेषज्ञ श्रीकांत कोंडापल्ली ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभवत अपने अहंकार के चलते भारतीय आयात पर टैरिफ लगाया है जबकि मुख्य मुद्दा हमेशा से चीन द्वारा अमेरिका के वैश्विक आधिपत्य को चुनौती देना रहा है। यदि ट्रंप का गुस्सा ट्रेड सरप्लस को लेकर है तो यह वास्तव में चीन पर होना चाहिए न कि भारत पर।

यदि ट्रंप का गुस्सा ट्रेड सरप्लस को लेकर है, तो यह वास्तव में चीन पर होना चाहिए, न कि भारत पर। भारत इस मुद्दे पर परिदृश्य में ही नहीं है। यह मामला शायद व्यक्तिगत अहंकार के कारण सामने आया, जैसे नोबेल पुरस्कार या संघर्ष विराम।

अमेरिका-चीन संबंधों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बुनियादी समस्या यह है कि चीन अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। भले ही दोनों देश व्यापार समझौते पर पहुंच जाएं, लेकिन अमेरिका में चीन को ''रणनीतिक प्रतिस्पर्धी'' के रूप में देखने पर दोनों दलों की आम सहमति है।

चीन पर भरोसा करने से पहले जांच-पड़ताल करने की जरूरत कोंडापल्ली ने कहा कि भारत को चीन की जांच-पड़ताल करने और इसके बाद उस पर भरोसा करने की जरूरत है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अभी तक सैन्य वापसी नहीं हुई है, सीमा पार आतंकवाद को लेकर बीजिंग का दोहरा मापदंड रहा है, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जानकारी दी और भारत की चिंताओं के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से में दुनिया की सबसे बड़ी बांध परियोजना की घोषणा की।

कहा कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तो एक आतंकवादी के पास चीनी सेटेलाइट कनेक्शन वाला हुआवे फोन था। शरणार्थियों की संख्या कम करने की योजना बना रहा ट्रंप प्रशासन ट्रंप प्रशासन शरणार्थियों की संख्या कम करने की योजना बना रहा है। दस्तावेज के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शरणार्थियों के प्रवेश की अधिकतम सीमा को घटाकर 7,500 कर सकते हैं। यह संख्या पिछले साल बाइडन प्रशासन द्वारा निर्धारित 125,000 की सीमा से काफी कम है।

शरणार्थियों के प्रवेश की नई सीमा, ट्रंप द्वारा 2020 में पद छोड़ने से पहले निर्धारित की गई पिछली न्यूनतम सीमा 15,000 की आधी होगी। नई सीमा से विश्वभर में शिविरों में प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवारों के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे।