'ट्रंप टैरिफ' रहा बेअसर! नवंबर में एक्सपोर्ट में 19% की बढ़ोतरी; इन वस्तुओं की रही ज्यादा मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अमेरिका में निर्यात प्रभावित होने की वजह से इस साल अक्टूबर के निर्यात में 12 प्रतिशत की गिरावट रही, लेकिन नवंबर में इसकी भरपाई होती दिख रही है। नवंबर के वस्तु निर्यात में पिछले साल नवंबर के मुकाबले 19.37 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

नवंबर माह में 38.13 अरब डालर का निर्यात किया गया जो पिछले 10 सालों में किसी माह का सबसे अधिक निर्यात है। दूसरी तरफ, नवंबर के आयात में 1.88 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। नवंबर में 62.66 अरब डालर का आयात किया गया जबकि पिछले साल नवंबर में 63.8 अरब डालर का आयात किया गया था।

कितना रहा नवंबर का व्यापार घाटा ? आयात में कमी से नवंबर का व्यापार घाटा 31.92 अरब डालर का रहा। इस साल नवंबर में मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स व ज्वैलरी, ड्रग व फार्मा, रेडीमेड गारमेंट जैसे रोजगारपरक सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन की वजह से निर्यात में इतनी अधिक बढ़ोतरी रही।

वहीं, नवंबर में सोने के आयात में 59 प्रतिशत, पेट्रोलियम में 11 प्रतिशत तो खाद्य तेल के आयात में 20 प्रतिशत की गिरावट से आयात में कमी आई है।नवंबर में अमेरिका निर्यात में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरीवाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि अमेरिका में 50 प्रतिशत शुल्क व अन्य चुनौतियों के बावजूद हमारा निर्यात बढ़ रहा है।

यहां तक कि अमेरिका होने वाले निर्यात में भी नवंबर में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 22.61 प्रतिशत का इजाफा रहा। वहीं अमेरिका से कच्चे तेल के आयात में भी बढ़ोतरी हुई है जो दोनों देशों के व्यापार के लिए अच्छे संकेत है।