'ट्रंप टैरिफ' रहा बेअसर! नवंबर में एक्सपोर्ट में 19% की बढ़ोतरी; इन वस्तुओं की रही ज्यादा मांग
अमेरिका में निर्यात प्रभावित होने के बावजूद, नवंबर में भारत के वस्तु निर्यात में 19.37% की वृद्धि हुई, जो 38.13 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इंजीनियरिंग, इल ...और पढ़ें
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अमेरिका में निर्यात प्रभावित होने की वजह से इस साल अक्टूबर के निर्यात में 12 प्रतिशत की गिरावट रही, लेकिन नवंबर में इसकी भरपाई होती दिख रही है। नवंबर के वस्तु निर्यात में पिछले साल नवंबर के मुकाबले 19.37 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
नवंबर माह में 38.13 अरब डालर का निर्यात किया गया जो पिछले 10 सालों में किसी माह का सबसे अधिक निर्यात है। दूसरी तरफ, नवंबर के आयात में 1.88 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। नवंबर में 62.66 अरब डालर का आयात किया गया जबकि पिछले साल नवंबर में 63.8 अरब डालर का आयात किया गया था।
कितना रहा नवंबर का व्यापार घाटा?
आयात में कमी से नवंबर का व्यापार घाटा 31.92 अरब डालर का रहा। इस साल नवंबर में मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स व ज्वैलरी, ड्रग व फार्मा, रेडीमेड गारमेंट जैसे रोजगारपरक सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन की वजह से निर्यात में इतनी अधिक बढ़ोतरी रही।
वहीं, नवंबर में सोने के आयात में 59 प्रतिशत, पेट्रोलियम में 11 प्रतिशत तो खाद्य तेल के आयात में 20 प्रतिशत की गिरावट से आयात में कमी आई है।नवंबर में अमेरिका निर्यात में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरीवाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि अमेरिका में 50 प्रतिशत शुल्क व अन्य चुनौतियों के बावजूद हमारा निर्यात बढ़ रहा है।
यहां तक कि अमेरिका होने वाले निर्यात में भी नवंबर में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 22.61 प्रतिशत का इजाफा रहा। वहीं अमेरिका से कच्चे तेल के आयात में भी बढ़ोतरी हुई है जो दोनों देशों के व्यापार के लिए अच्छे संकेत है।
उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के लिए छह चरण की वार्ता हो चुकी है। दोनों देशों के बीच एफटीए के फ्रेमवर्क को लेकर जल्द ही समझौता हो सकता है। लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अग्रवाल ने बताया कि मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका भारतीय चावल पर और शुल्क लगाने जा रहा है।
वाणिज्य सचिव ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन से जुड़े तीन कंपोनेंटे इस सप्ताह ही आरंभ हो जाएगा। पिछले महीने कैबिनेट 25,000 करोड़ के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की मंजूरी दी थी।
किन वस्तुओं के निर्यात में नवंबर में कितनी रही बढ़ोतरी प्रतिशत में
- इंजीनियरिंग गुड्स- 23.76
- इलेक्ट्रॉनिक्स- 38.96
- जेम्स व ज्वैलरी- 27.80
- हैंडीक्राफ्ट्स- 29
- रेडीमेड गारमेंट- 11.27
- ड्रग्स व फार्मा- 21
- चाय- 17.42
- काफी- 34.3
किस देश में कितना बढ़ा निर्यात नवंबर में प्रतिशत
- अमेरिका- 22.61
- चीन- 90.12
- यूएई- 13.16
- यूके- 15.35
- जर्मनी- 25
- हांगकांग- 35
- ब्राजील- 21
