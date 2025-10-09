गाजा में पीस प्लान से पहले ट्रंप को मिला सीक्रेट नोट, किसने दिया और क्या लिखा था?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप बुधवार को व्हाइट हाउस में गोलमेज बैठक में व्यस्त थे। इसी दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने उन्हें एक हस्तलिखित नोट सौंपा। इस नोट में ट्रंप से मध्य पूर्व समझौते से संबंधित एक सोशल पोस्ट को मंजूरी देने का रिक्वेस्ट किया गया था। इस दौरान रुबियो ने ट्रंप के कान में फुसफुसाते हुए उन्हें नोट पकड़ा दिया।

इस कार्यक्रम को कवर कर रहे फोटोग्राफर ने उस नोट को जूम इन किया। जिस पर लिखा था. "आपको ट्रुथ सोशल पोस्ट को जल्द ही मंजूरी देनी होगी, ताकि आप पहले समझौते की घोषणा कर सकें." इस दौरान ट्रंप ने वहां उपस्थित लोगों से कहा कि मुझे विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक नोट दिया है, जिसमें कहा गया है कि हम मध्य पूर्व पर समझौते के बहुत करीब हैं, और उन्हें बहुत जल्द मेरी आवश्यकता होगी।"

मिस्र की यात्रा पर जा सकते हैं ट्रंप गौरतलब है कि यह नोट ट्रंप के पास ऐसे समय में आया है, जब शीर्ष मध्य पूर्व सलाहकार स्टीव विटकॉफ, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बुधवार को मिस्र के एक रिसॉर्ट में इजराइल और हमास के बीच तीसरे दिन शांति वार्ता में शामिल हुए। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि वह इस सप्ताह के अंत तक मिस्र की यात्रा पर जा सकते हैं।

मुझसे बेहतर काम कर सकते हैं विदेश मंत्री ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे अब मध्य पूर्व में कुछ समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करने के लिए जाना होगा - हालांकि हमारे विदेश मंत्री मेरा बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। वह शायद मुझसे भी बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन कौन जाने? हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते।

इसलिए हम ऐसा करने जा रहे हैं... हम मध्य पूर्व में शांति स्थापित करेंगे। रुबियो द्वारा ट्रंप को नोट सौंपने के करीब दो घंटे बाद ट्रंप ने विजयी भाव से अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर घोषणा की कि सभी पक्ष समझौते के पहले चरण के लिए सहमत हो गए हैं।