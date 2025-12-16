Language
    'पीएम मोदी हमारे अच्छे दोस्त...', ट्रंप ने फिर की प्रधानमंत्री की तारीफ; क्या-क्या बोले?

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    भारत में अमेरिकी दूतावास ने दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार समझौते की वार्ता के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है। भा ...और पढ़ें

    ट्रंप ने फिर की प्रधानमंत्री की तारीफ (फोटो- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में अमेरिकी दूतावास ने दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार समझौते की वार्ता के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है। भारत में अमेरिकी दूतावास के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, ट्रंप ने भारत को एक "अद्भुत देश" कहा है और कहा है कि अमेरिका को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक "महान मित्र" मिला है।

    राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का घर है। यह एक अद्भुत देश है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी के रूप में हमें एक महान मित्र मिला है।

    सोमवार को वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया था कि भारत और अमेरिका दोनों व्यापार के लिए एक ' ढांचागत समझौते' को अंतिम रूप देने के करीब हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि समझौते के निष्कर्ष के लिए अभी कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती है।

    अग्रवाल के अनुसार, पूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) और शुल्क संबंधी ढांचे के समझौते के लिए अब तक छह औपचारिक दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं।

    उन्होंने कहा, "हम एक ऐसे दौर में हैं जहां औपचारिक दौर की शायद जरूरत न हो, लेकिन बातचीत जारी रहेगी।" भारत और अमेरिका ने इस साल व्यापार समझौते से संबंधित बातचीत शुरू की, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर 50% तक का शुल्क लगाने के बाद वार्ता में थोड़े समय के लिए व्यवधान उत्पन्न हुआ।

    वाणिज्य सचिव ने अमेरिका को भारत के कपड़ा निर्यात के बारे में भी बात की और कहा कि टैरिफ का कुछ प्रभाव होने के बावजूद अमेरिका कपड़ों के लिए एक अच्छा बाजार है। इससे पहले 11 दिसंबर को ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में बहुत "सौहार्दपूर्ण और आकर्षक" बताया था। 