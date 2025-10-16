जयपुर में इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग में हुई परेशानी, पैसेंजर्स की सांसें अटकीं; आठ मिनट तक हवा में चक्कर काटता रहा विमान
जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को बेंगलुरु से आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6ई-415 को लैंडिंग में कठिनाई का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, यह विमान सुबह 8:35 बजे बेंगलुरु से उड़ान भरकर 11 बजे जयपुर पहुंचने वाला था, लेकिन दो मिनट की देरी से पहुंचा। पायलट ने रनवे पर लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन विमान सफलतापूर्वक नहीं उतर सका।
इसके बाद पायलट ने विमान को फिर से आसमान में ले जाकर लगभग आठ मिनट तक चक्कर लगाया। अंतत: 11:10 बजे विमान को सुरक्षित रूप उतारा गया। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने भी चार विमान इसी प्रकार की स्थिति का सामना कर चुके थे।
