Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    INS विक्रांत पर तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर, 'त्रिशूल अभ्यास' में दिखी भारत की ताकत

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:44 PM (IST)

    भारत ने त्रिशूल अभ्यास में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। आइएनएस विक्रांत पर तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडरों ने संयुक्त बहु-आयामी अभियान की समीक्षा की, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना ने भाग लिया। पश्चिमी नौसेना कमान ने सौराष्ट्र तट पर अभ्यास की तस्वीरें साझा कीं। अधिकारियों ने विमान संचालन और ईंधन भरने का प्रदर्शन देखा। यह संयुक्त अभ्यास थार रेगिस्तान से कच्छ तक चला।

    prefferd source google
    Hero Image

    भारत का त्रिशूल अभ्यास में शक्ति प्रदर्शन

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने त्रिशूल अभ्यास में शक्ति का प्रदर्शन किया। विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत पर सवार हुए और सैन्य अभ्यास 'त्रिशूल' के तहत आयोजित संयुक्त बहु-आयामी अभियान की समीक्षा की।

    अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इस अभ्यास में बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन किया। नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान (डब्ल्यूएनसी) ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर सौराष्ट्र तट पर आइएनएस विक्रांत पर सवार तीन कमांडर-इन-चीफ की कुछ तस्वीरें साझा कीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत का त्रिशूल अभ्यास में शक्ति प्रदर्शन

    वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, दक्षिणी कमान के जनरल आफिसर कमां¨डग-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग आफिसर कमां¨डग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, एयर मार्शल नागेश कपूर ने बुधवार रात 'विमान वाहक पोत से उड़ान संचालन और ईंधन पुन: भरने' के प्रदर्शन को देखा।

    संयुक्त सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन

    थार रेगिस्तान से लेकर कच्छ क्षेत्र तक, सेना, नौसेना और वायुसेना पिछले दो हफ्तों से तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास 'त्रिशूल' के के तहत कई उप-अभ्यासों में भाग दिया। यह अभ्यास गुरुवार को समाप्त हो रहा है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)