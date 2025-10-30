Language
    चंदौली के प्रतिभाशाली क्र‍िकेट खिलाड़ी त्रिपुरारी का गंगा टीम में हुआ चयन

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:15 PM (IST)

    क्र‍िकेट ख‍िलाड़ी त्रिपुरारी उपाध्याय अयोध्या लीग में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। नौ नवंबर से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अयोध्या के भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अयोध्या लीग का आयोजन किया जाएगा, इसमें कुल आठ टीमें भाग लेंगी।

    जागरण संवाददाता, चंदौली। क्रिकेटर त्रिपुरारी उपाध्याय अयोध्या लीग में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। नौ नवंबर से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अयोध्या के भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अयोध्या लीग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आठ टीमें भाग लेंगी।

    त्रिपुरारी गंगा वारियर्स की ओर से खेलेंगे। ग्राम नौघरा के निवासी त्रिपुरारी का चयन उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा के आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि इस ट्रायल में 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से आठ टीमों के लिए 120 खिलाड़ियों का चयन किया गया। यह प्रदेश की सबसे बड़ी क्रिकेट लीगों में से एक मानी जाती है।

    त्रिपुरारी एक कुशल बल्लेबाज और राइट आर्म आफ स्पिन गेंदबाज हैं। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब अपने क्रिकेट करियर पर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले चार वर्षों से वह उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर-19 कैंप में नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय स्टार क्रिकेटर कुलदीप यादव को अपना आदर्श मानते हुए, वह समय-समय पर उनसे खेल संबंधी सुझाव भी लेते रहते हैं।

    उनके चयन की खबर से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। त्रिपुरारी का यह चयन न केवल उनके लिए, बल्कि उनके परिवार और गांव के लिए गर्व का विषय है। यह अवसर उन्हें अपने क्रिकेट करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मौका प्रदान करेगा। सभी की शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और उम्मीद है कि वह इस लीग में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे।