जागरण संवाददाता, चंदौली। क्रिकेटर त्रिपुरारी उपाध्याय अयोध्या लीग में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। नौ नवंबर से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अयोध्या के भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अयोध्या लीग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आठ टीमें भाग लेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

त्रिपुरारी गंगा वारियर्स की ओर से खेलेंगे। ग्राम नौघरा के निवासी त्रिपुरारी का चयन उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा के आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि इस ट्रायल में 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से आठ टीमों के लिए 120 खिलाड़ियों का चयन किया गया। यह प्रदेश की सबसे बड़ी क्रिकेट लीगों में से एक मानी जाती है।

त्रिपुरारी एक कुशल बल्लेबाज और राइट आर्म आफ स्पिन गेंदबाज हैं। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब अपने क्रिकेट करियर पर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले चार वर्षों से वह उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर-19 कैंप में नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय स्टार क्रिकेटर कुलदीप यादव को अपना आदर्श मानते हुए, वह समय-समय पर उनसे खेल संबंधी सुझाव भी लेते रहते हैं।