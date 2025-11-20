Language
    त्रिपुरा में तेज रफ्तार ट्रेन से पिकअप वैन की टक्कर, 3 की मौत

    By Jagran News Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:35 PM (IST)

    त्रिपुरा के धलाई जिले में एक दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। एसके पारा स्टेशन के पास एक पिक-अप वैन रेलवे ट्रैक पार करते समय सिलचर जा रही ट्रेन से टकरा गई। दुर्घटना में वैन में सवार ड्राइवर सहित तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को त्रिपुरा के धलाई जिले में एक पिक-अप वैन और तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब तीन लोगों को ले जा रही गाड़ी एसके पारा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से टकरा गई।

    राज्य पुलिस के प्रवक्ता राजदीप देब ने कहा कि ONGC के कॉन्ट्रैक्ट के काम के लिए काम कर रही एक पिक-अप वैन, मानु पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत एसके पारा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय सिलचर जा रही ट्रेन से टकरा गई। ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

    हालांकि, अगरतला से चली ट्रेन टक्कर के बाद भी पटरी पर ही रही, लेकिन गाड़ी पटरी से उतरकर जंगल में गिर गई। मानु GRP पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) चित्ता देबबर्मा ने कहा, "सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मानु हेल्थ सेंटर ले जाया गया। जांच चल रही है।