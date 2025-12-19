Language
    बंगाल में आदिवासी महिला से तीन दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म, तृणमूल नेता समेत दो गिरफ्तार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:10 PM (IST)

    बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में एक आदिवासी महिला को अगवा कर उसके साथ लगातार तीन दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पु ...और पढ़ें

    बंगाल में आदिवासी महिला से तीन दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाताबंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में एक आदिवासी महिला को अगवा कर उसके साथ लगातार तीन दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है।

    पुलिस ने इस घटना में स्थानीय पंचायत के सदस्य व तृणमूल नेता समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, सामूहिक दुष्कर्म के सुबूत मिले हैं।

    पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे रेलवे स्टेशन के पास के इलाके से अगवा कर तीन दिनों तक एक सुनसान घर में रखा गया। वहां उसे यातनाएं दी गईं, पीटा भी गया। गत बुधवार को वह किसी तरह घर की टूटी खिड़की से भाग निकली। घर लौटने पर उसने पड़ोसियों को पूरी घटना बताई। पड़ोसियों की मदद से उसने बहरमपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसी दिन दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया।

    सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा

    पश्चिम मेदिनीपुर के गड़बेता में 15 अगस्त, 2020 को एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना में प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उदय राणा ने दोषी पाए गए तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन लोगों में युवती का प्रेमी भी शामिल है। दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

    न्यायालय ने राज्य सरकार को पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक युवती का प्रेमी सूरज पीड़िता को जंगल में ले गया। जहां उसने ने अपने तीन दोस्तों व एक नाबालिग के साथ मिलकर युवती का दुष्कर्म किया।