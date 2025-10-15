बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ते समय पलटा ट्रॉलर, एक मछुआरे की मौत

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाताः महानगर से सटे दक्षिण 24 परगना जिले के बक्खाली के पास बंगाल की खाड़ी में एक मछली पकड़ने वाला एक ट्रॉलर पलटने से एक मछुआरे की मौत हो गई जब कि एक मछुआरा अब भी लापता है। वहीं 16 मछुआरों को बचा लिया गया। बुधवार सुबह एक मछुआरे का शव मिला। एक अभी भी लापता है। प्रशासन ने लापता मछुआरे की तलाश शुरू कर दी है। पता चला है कि अन्य मछुआरे भी तलाश में मदद कर रहे हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को हरिपुर के लालगंज से 23 मछुआरों को लेकर तीन ट्रॉलर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकले थे। वे रात में बक्खाली के समुद्र तट से 35 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में एक जगह पहुंचे। हालांकि, वह जगह उथली बताई जा रही है। कुछ मछुआरे कम ज्वार के दौरान वहां जाल डालकर मछलियां पकड़ने लगे। हालांकि, उच्च ज्वार के दौरान गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहीं पर मंगलचंडी नाम का ट्रालर 18 मछुआरों के साथ समुद्र में पलट गया।

16 मछुआरों को बचा लिया गया पता चला है कि हादसे के बाद 16 मछुआरे जान बचाने के लिए दूसरे ट्रॉलर पर आ गए, लेकिन फ्रेजरगंज तटीय थाने के विजयबाटी निवासी 37 वर्षीय कमल जाना नामक मछुआरे का शव बुधवार सुबह मिला। वहीं, 27 वर्षीय देबनाथ कर नामक मछुआरा लापता है जिसकी तलाश जारी है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रालर को खींचने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें तट पर लाने के बाद यह जांच की जाएगी कि वे ट्रॉलर में तो फंसे नहीं है।