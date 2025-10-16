Language
    इंदौर में किन्नरों के बीच गद्दी, प्रापर्टी और वसूली का विवाद, सपना हाजी गिरफ्तार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:50 PM (IST)

    इंदौर में किन्नरों के बीच गद्दी, प्रापर्टी और वसूली को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बुधवार रात 24 किन्नरों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। चार ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की भी कोशिश की। इन किन्नरों ने जिन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

    इंदौर में किन्नरों के बीच गद्दी, प्रापर्टी और वसूली का विवाद, सपना हाजी गिरफ्तार (फाइल फोटो)

    जेएनएन, इंदौर इंदौर में किन्नरों के बीच गद्दी, प्रापर्टी और वसूली को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बुधवार रात 24 किन्नरों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। चार ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की भी कोशिश की। इन किन्नरों ने जिन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

    सपना हाजी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

    गुरुवार को मुख्य आरोपित 55 वर्षीय किन्नर सपना हाजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सपना के प्रेमी राजा हाशमी और पीडि़तों को ब्लैकमेल करने के आरोपित दो कथित मीडियाकर्मी अक्षय कुमायू और पंकज जैन की पुलिस तलाश कर रही है। इस बीच, एमवाय अस्पताल में भर्ती फिनाइल पीने वाले किन्नरों की हालत स्थिर बताई गई है।

    एडिशनल डीसीपी दीशेष अग्रवाल के अनुसार पूछताछ में सपना हाजी ने गद्दी और प्रापर्टी के आधिपत्य का विवाद बताया। उसने यह भी कहा कि वह हिंदू किन्नर है, जबकि नंदलालपुरा की किन्नरों ने उसे मुस्लिम बना दिया है।

    पुलिस अब अक्षय, पंकज और राजा की तलाश कर रही है

    पुलिस ने उसके बयान की वीडियोग्राफी करवाई है। पुलिस अब अक्षय, पंकज और राजा की तलाश कर रही है। राजा को सपना का प्रेमी बताया गया है, जबकि अक्षय और पंकज मीडियाकर्मी बनकर किन्नर समूह को ब्लैकमेल कर रहे थे। इन दोनों पर किन्नर से दुष्कर्म का मामला भी दर्ज किया गया था।

    बता दें कि सपना और पायल गुट के बीच करोड़ों की संपत्ति का विवाद है। कुछ साल पहले सपना हाजी इंदौर के नंदलालपुरा में अन्य किन्नरों के साथ रहती थी, लेकिन पायल गुरु के गुट ने उसका बहिष्कार कर दिया। इसके बाद सपना हीरानगर में रहने लगी, लेकिन उसकी नजरें नंदलालपुरा डेरे पर हैं।

    नंदलालपुरा में पायल और सीमा सहित 11 गुरु का दबदबा

    नंदलालपुरा में पायल और सीमा सहित 11 गुरु का दबदबा है। सपना के पास 15 और पायल गुरु के डेरे पर 100 से ज्यादा किन्नर हैं। नंदलालपुरा में करोड़ों की संपत्ति है और पायल गुरु गुट का आरोप है कि सपना उस पर कब्जा करना चाहती है।

    आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

    विवाद तब बढ़ा जब गायत्री नगर में किन्नरों की कुलदेवी के मंदिर की संपत्ति पायल गुरु ने कब्जे में ले ली। किन्नर गुरु महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ब्लैकमेलिंग की जांच और आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।