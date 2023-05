नई द‍िल्‍ली, एएनआई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कर्नाटक के बेलगावी में ट्रेन‍िंग एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सांबरा एयरपोर्ट के पास मंगलवार को रेडबर्ड एविएशन से संबंधित टू-सीटर ट्रेन‍िंग एयरक्राफ्ट ने इमरजेंसी लैंडिंग की।

#WATCH | Karnataka | A two-seater training aircraft, reportedly belonging to Redbird Aviation, made an emergency landing near Sambra airport in Belagavi after technical glitches encountered during the flight. Both pilots sustained minor injuries. https://t.co/usm5lQlujH pic.twitter.com/kxWWQwo3wt