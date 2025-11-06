क्विकफोस की गोलियों और कीटनाशक के स्प्रे से गैस चैंबर बना घर, दो मासूमों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोला का मंदिर के प्रीतम विहार में चार वर्षीय मासूम वैभव और उसकी बहन क्षमा (16) की जान फास्फीन गैस ने ली थी। गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए मकान मालिक श्रीकृष्ण यादव ने क्विकफोस (कीटनाशक) की 334 गोलियां खुले में रखी थीं, फिर एक लीटर स्प्रे छिड़का।

इससे नमी व लिक्विड के संपर्क में आते ही गोलियां घुलना शुरू हो गईं, इनसे फास्फीन गैस अत्यधिक मात्रा में निकली। इससे वहां सो रहे किराएदार के परिवार के सदस्यों के सीने में जकड़न, उल्टियां, दस्त और सीधे नर्वस सिस्टम पर असर पड़ा।