अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आ गए दो युवक, लोको पायलट ने बताई हादसे की असल वजह
महाराष्ट्र के जलगांव में अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर दो किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, दोनों किशोर रेलवे ट्रैक पर हेडफोन लगाकर बैठे थे, जिसके कारण उन्हें ट्रेन की सीटी सुनाई नहीं दी। मृतकों की पहचान प्रशांत खैरनाल और हर्षवर्धन नन्नावरे के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के जलगांव में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां पालधी गांव के पास अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के चपेट में आने से दो किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के हवाले से बताया गया कि दोनों किशोर रेल की पटरी पर हैडफोन लगाकार बैठे थे।
मृतकों की पहचान प्रशांत खैरनाल (16 वर्ष) और हर्षवर्धन नन्नावरे (17 वर्ष) के रूप में हुई है, जो महात्मा फूले नगर के निवासी थे। पुलिस के मुताबिक घटना सुबह करीब 11 बजे के आस-पास घटी।
जलगांव में ट्रेन से कटकर दो किशोरों की मौत
धरनगांव पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, ट्रेन के लोको पायलट ने दोनों किशोरों को ट्रेन की पटरी पर हैडफोन लगाए देखा था। हैडफ़ोन की वजह से वे ट्रेन की सीटियां नहीं सुन सके और हादसे का शिकार हो गये।
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
पुलिस ने कहा कि फिलहाल दोनों किशोरों की मौत की जांच की जारी है। दोनों ही लड़के मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। वे दोनों रेलवे ट्रैक से महज 300 मीटर की दूरी पर राजते थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।