अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आ गए दो युवक, लोको पायलट ने बताई हादसे की असल वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के जलगांव में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां पालधी गांव के पास अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के चपेट में आने से दो किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के हवाले से बताया गया कि दोनों किशोर रेल की पटरी पर हैडफोन लगाकार बैठे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतकों की पहचान प्रशांत खैरनाल (16 वर्ष) और हर्षवर्धन नन्नावरे (17 वर्ष) के रूप में हुई है, जो महात्मा फूले नगर के निवासी थे। पुलिस के मुताबिक घटना सुबह करीब 11 बजे के आस-पास घटी। जलगांव में ट्रेन से कटकर दो किशोरों की मौत धरनगांव पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, ट्रेन के लोको पायलट ने दोनों किशोरों को ट्रेन की पटरी पर हैडफोन लगाए देखा था। हैडफ़ोन की वजह से वे ट्रेन की सीटियां नहीं सुन सके और हादसे का शिकार हो गये।