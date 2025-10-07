Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गयानगर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्राली और बाइक की टक्कर में गई मां-बेटी की जान

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:52 PM (IST)

    गयानगर में ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। विकास साहू अपनी पत्नी मोनिका और बेटी वामिका के साथ चंडिका अस्पताल जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गयानगर में दर्दनाक हादसा ट्रैक्टर ट्राली ने ली मां-बेटी की जान

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गयानगर में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। ट्रैक्टर ट्राली की ठोकर से बाइक सवार मां-बेटी की मौत हो गई। घटना के दौरान महिला का पति बाइक चला रहा था। घटना के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया। मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार गिरधारी नगर दुर्ग निवासी विकास साहू (30) अपनी पत्नी मोनिका साहू(28) और एक साल की बेटी वामिका साहू के साथ बाइक पर सवार होकर चंडिका अस्पताल जा रहे थे। जहां वामिका का इलाज कराना था। वे भारतीय दयानंद आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास पहुंचे थे। सामने से मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली ( ट्रेक्टर नंबर सीजी-07 डी 3977, ट्राली नंबर सीजी 07 एन 4992) आ रही थी। चंडी मंदिर की ओर जा रही मिट्टी से भरी ट्रैक्टर की ट्राली अनियंत्रित होकर लहराने लगी।

    ट्रैक्टर ट्राली की बाइक से टक्कर

    इस दौरान बाइक ट्राली से टकरा गई। नियंत्रण बिगड़ने की वजह से बाइक के पीछे बैठी मोनिका व उसकी बेटी का सिर ट्राली से टकरा गया। दोनों वहीं गिर पड़े और ट्राली के चक्के की चपेट में आ गए। मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल के निकट मौजूद लोग उन्हें चंडिका अस्पताल ले गए। तब तक वार्ड क्रमांक तीन के पार्षद नरेन्द्र बंजारे और पूर्व पार्षद दिनेश देवांगन भी अस्पताल पहुंच गए। मां बेटी को जिला चिकित्सालय दुर्ग लाया गया, लेकिन डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में पत्नी और बच्ची की मौत के बाद विकास साहू भी सदमे में है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर चालक दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्राली की जब्ती बनाई है।

    23 सितंबर को मनाया था बेटी का जन्मदिन

    प्राप्त जानकारी के मुताबिक विकास और उसकी पत्नी मोनिका ने 23 सितंबर को अपनी लाड़ली बेटी वामिका का पहला जन्मदिन मनाया था। विकास रसमड़ा में प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है। पार्षद नरेंद्र बंजारे ने बताया कि पहले यह परिवार गयानगर क्षेत्र में रहता था। कुछ दिनों पहले ही गिरधारी नगर में शिफ्ट हुआ है। पूर्व पार्षद दिनेश देवांगन ने बताया कि हादसे के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। दोनों शव को जिला अस्पताल के मरच्यूरी में रखवा दिया गया है। परिवार के अन्य सदस्यों के आने के बाद अंतिम संस्कार बुधवार को किया जाएगा।