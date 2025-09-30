Language
    मध्य प्रदेश: भिंड में ट्रक और दो मोटरसाइकिलों की जोरदार टक्कर, पांच की मौत

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:01 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक कैंटर-ट्रक ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी जिससे एक महिला और एक बच्ची सहित पांच लोगों की दुखद मौत हो गई। यह दुर्घटना भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर फूप थाना क्षेत्र के पास हुई। पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी है और मामले की गहन जांच कर रही है।

    कैंटर-ट्रक के हाईवे पर दो मोटरसाइकिलों से टकरा जाने से पांच लोगों की मौत हो गई।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मंगलवार सुबह एक कैंटर-ट्रक के हाईवे पर दो मोटरसाइकिलों से टकरा जाने से पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

    उन्होंने बताया कि यह घटना फूप थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुलिया के पास हुई।

    फूप थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि टेढ़ी पुलिया के पास ट्रक और मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में एक महिला और एक बच्ची समेत पांच लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रही है और घटना की जांच जारी है।

    (समाचार एजेंसी PTI के इनपुट के साथ)

