Torres scam: टोरेस घोटाले में 3 यूक्रेनियन समेत चार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई की एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 177 करोड़ रुपये के टोरेस ज्वैलरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन यूक्रेनी नागरिकों सहित चार लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

पीएमएलए के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश आरबी रोटे ने एक नवंबर के अपने आदेश में कहा कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है, जो समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। आदेश में कहा गया है कि अपराध से प्राप्त 177 करोड़ रुपये की धनराशि के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और आरोपितों के कृत्य के कारण कई निवेशकों को नुकसान हुआ है।