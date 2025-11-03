Language
    14 लाख की इनामी महिला माओवादी सुनीता ओयाम ने किया आत्मसमर्पण, बालाघाट में थी सक्रिय

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:13 AM (IST)

    14 लाख रुपये के इनाम वाली एक महिला माओवादी ने बालाघाट में आत्मसमर्पण कर दिया है। वह लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय थी। माना जा रहा है कि पुलिस के दबाव और सरकार की पुनर्वास नीतियों के चलते उसने यह कदम उठाया है। उसके आत्मसमर्पण से क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगने की संभावना है।

    महिला माओवादी ने किया आत्मसमर्पण। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में छत्तीसगढ़ के बीजापुर की महिला माओवादी सुनीता ओयाम ने आत्मसमर्पण किया है। शनिवार देर रात उसने लांजी स्थित चौरिया चौकी के हाक फोर्स कैंप में एक इंसास राइफल और तीन मैग्जीन के साथ समर्पण किया।

    उस पर तीन राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 14 लाख रुपये का इनाम था। मध्य प्रदेश में नई आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति-2023 के तहत यह किसी माओवादी के आत्मसमर्पण का पहला मामला है।

    सुनीता वर्ष 2022 में माओवादी संगठन में शामिल हुई थी और फरवरी 2025 से बालाघाट में सक्रिय थी। वह मलाजखंड दर्रेकसा दलम में जोन प्रभारी रामदेर की हथियारबंद गार्ड थी।

    पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि यदि माओवादी पुनर्वास की इच्छुक हैं तो पुलिस उन्हें स्वीकार करेगी और पुनर्वास नीति का लाभ भी प्रदान करेगी।