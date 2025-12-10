शीर्ष भारतीय हथियार निर्माताओं की रूस में अहम बैठक, एस-400 मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों पर हुई चर्चा

रॉयटर, नई दिल्ली। हाल ही में अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज जैसी शीर्ष भारतीय हथियार निर्माता कंपनियों के अधिकारियों ने रूस में मुलाकातें कीं, जहां उन्होंने रूसी सैन्य प्रणालियों के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की।

सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर दिया जा रहा है, ताकि महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित किया जा सके और स्वदेशी उत्पादन बढ़ाया जा सके।

ये बैठकें भारत-रूस रक्षा साझेदारी को मजबूत करने और एस-400 मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए पुर्जों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में देरी की चिंताओं को दूर करने के लिए आयोजित की गईं। यह रूस के साथ भारत के गहरे रक्षा संबंधों और प्रतिबंधों के बावजूद, महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भरता को कम करने के भारत के प्रयासों को दर्शाता है। ये बैठकें मास्को द्वारा 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भारत के रक्षा व्यवसाय जगत के नेताओं की पहली रूस यात्रा के दौरान हुईं।

रक्षा व्यवसाय जगत के अधिकारियों की इस यात्रा की पहले कोई सूचना नहीं थी। भारत सरकार रूस के साथ अपने दशकों पुराने रक्षा संबंधों को पुन: स्थापित करने और हथियारों के संयुक्त विकास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रही है।