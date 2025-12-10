Language
    शीर्ष भारतीय हथियार निर्माताओं की रूस में अहम बैठक, एस-400 मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों पर हुई चर्चा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:55 AM (IST)

    हाल ही में अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज जैसी शीर्ष भारतीय हथियार निर्माता कंपनियों के अधिकारियों ने रूस में मुलाकातें कीं, जहां उन्होंने रूसी सैन्य प्रण ...और पढ़ें

    Hero Image

    शीर्ष भारतीय हथियार निर्माताओं की रूस में अहम बैठक (फोटो- जागरण)

    रॉयटर, नई दिल्ली हाल ही में अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज जैसी शीर्ष भारतीय हथियार निर्माता कंपनियों के अधिकारियों ने रूस में मुलाकातें कीं, जहां उन्होंने रूसी सैन्य प्रणालियों के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की।

    सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर दिया जा रहा है, ताकि महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित किया जा सके और स्वदेशी उत्पादन बढ़ाया जा सके।

    ये बैठकें भारत-रूस रक्षा साझेदारी को मजबूत करने और एस-400 मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए पुर्जों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में देरी की चिंताओं को दूर करने के लिए आयोजित की गईं।

    यह रूस के साथ भारत के गहरे रक्षा संबंधों और प्रतिबंधों के बावजूद, महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भरता को कम करने के भारत के प्रयासों को दर्शाता है। ये बैठकें मास्को द्वारा 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भारत के रक्षा व्यवसाय जगत के नेताओं की पहली रूस यात्रा के दौरान हुईं।

    रक्षा व्यवसाय जगत के अधिकारियों की इस यात्रा की पहले कोई सूचना नहीं थी। भारत सरकार रूस के साथ अपने दशकों पुराने रक्षा संबंधों को पुन: स्थापित करने और हथियारों के संयुक्त विकास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रही है।

    रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ संबंध मजबूत करने को इच्छुक: अमेरिकी अधिकारी

    अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अवर सचिव ने मिसरी को रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और प्रमुख आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने की ट्रम्प प्रशासन की इच्छा से अवगत कराया। इसमें कहा गया है कि यह बैठक राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी की बैठक के दृष्टिकोण को ठोस प्रगति में बदलने का अवसर था, जो अमेरिकी सुरक्षा, रोजगार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, साथ ही भारत के दीर्घकालिक लक्ष्यों का समर्थन करता है।