भारत के टॉप 200 उद्यमियों का कुल कारोबार 42 लाख करोड़ पहुंचा, 15% की सालाना वृद्धि

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के अपने दम पर कारोबार को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले 200 शीर्ष उद्यमियों का कुल कारोबार 2025 में 42 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले वर्ष यह वैल्यू 36 लाख करोड़ रुपये थी। आइडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट और हुरुन इंडिया सूची के अनुसार सूची में शामिल उद्यमियों के कारोबार में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे साफ है कि भारत के उद्ममी तेजी से पैसे बना रहे हैं।