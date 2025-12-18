भारत के टॉप 200 उद्यमियों का कुल कारोबार 42 लाख करोड़ पहुंचा, 15% की सालाना वृद्धि

Language
    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:25 AM (IST)

    भारत के अपने दम पर कारोबार को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले 200 शीर्ष उद्यमियों का कुल कारोबार 2025 में 42 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले वर्ष यह वैल्यू ...और पढ़ें

    भारत के टॉप 200 उद्यमियों का कुल कारोबार 42 लाख करोड़ पहुंचा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के अपने दम पर कारोबार को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले 200 शीर्ष उद्यमियों का कुल कारोबार 2025 में 42 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले वर्ष यह वैल्यू 36 लाख करोड़ रुपये थी। आइडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट और हुरुन इंडिया सूची के अनुसार सूची में शामिल उद्यमियों के कारोबार में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे साफ है कि भारत के उद्ममी तेजी से पैसे बना रहे हैं।

    • 1 लाख करोड या इससे अधिक वैल्यू वाली हैं पांच कंपनियां सूची में
    • 53 नई कंपनियां और 102 नए फाउंडर जुड़े हैं 2025 की सूची में
    • 47 कंपनियां हैं वित्तीय सेवाओं सेक्टर से

    उद्यमिता के लिए इकोसिस्टम की गुणवत्ता के लिहाज से भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। रिपोर्ट बिजनेस लीडर्स की असाधारण कहानियों का सम्मान करती है। ये उद्यमी देश के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं। (सोर्स- जागरण रिसर्च)

     