सरदार पटेल की 150वीं जयंती आज, पीएम मोदी आज देंगे राष्ट्र के नाम संबोधन; स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगा भव्य कार्यक्रम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल, 31 अक्टूबर को, भारत स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन विशेष है क्योंकि यह सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन किया जा रहा है जिसमें पीएम मोदी भी उपस्थित रहेंगे।

गणतंत्र की नींव को सरदार पटेल जितना निर्णायक रूप से आकार देने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं, जिन्होंने 1947 के बाद 560 से ज्यादा रियासतों को एक साथ लाकर एक राजनीतिक इकाई का निर्माण किया। इस वर्ष 150वीं जयंती 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाई जाएगीजो अपने आप में पटेल की राष्ट्र-निर्माण विरासत के लिए एक यादगार श्रद्धांजलि है। सांस्कृतिक परेड, राज्यों की झांकियां और 900 से ज्यादा कलाकारों के प्रदर्शन इस विचार का जश्न मनाएंगे कि भारत की ताकत उसकी कई आवाजों के एक साथ बोलने में निहित है।

पीएम मोदी ने स्टैच्यू आफ यूनिटी पर 25 नई ई-बसों को दिखाई हरी झंडी सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को नर्मदा जिले के केवडि़या स्थित स्टैच्यू आफ यूनिटी पर 25 नवनिर्मित इलेक्टि्रक बसों को हरी झंडी दिखाई। यह कदम सतत पर्यटन और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही एकता नगर में अब कुल 55 ई-बसों का संचालन होगा।

इससे पर्यटक पूरे क्षेत्र में मुफ्त, आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री की हरित परिवहन पहल का उद्देश्य एकता नगर को भारत के पहले मॉडल ''ई-सिटी'' में बदलना है, जो स्वच्छ परिवहन और सतत विकास के उनके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वातानुकूलित ये नई ई-बसें एक बार चार्ज करने पर 180 किलोमीटर तक जा सकती हैं। इसमें दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं हैं।

दिव्यांगों के चढ़ने-उतरने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी है। इसके अलावा इसमें महिलाओं के लिए चार सीटें आरक्षित की गई हैं। पीएम ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपये का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया।