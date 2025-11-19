Language
    'राजभवन में हथियार व गोला-बारूद...', टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर भाजपा के इशारे पर काम करने और राज्य सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया है। यह कार्रवाई राजभवन में हथियार जमा करने के आरोपों के बाद हुई है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल का समर्थन किया है और बनर्जी के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की है।

    राज्यपाल सीवी आनंद बोस, कल्याण बनर्जी। (पीटीआई)

    राज्य ब्यूरो, जागरण कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी और राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। राजभवन परिसर में हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा करने के आरोपों के बाद राजभवन द्वारा मंगलवार को बनर्जी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के अगले दिन बुधवार को तृणमूल सांसद ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल बोस के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

    वरिष्ठ वकील बनर्जी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोलकाता के स्ट्रीट थाने में बोस के खिलाफ पांच पन्ने का शिकायत पत्र दिया है। इसमें उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं- 61, 152, 192, 196 और 353 के तहत शिकायत दर्ज कराते हुए राज्यपाल बोस पर भाजपा के इशारे पर काम करने, राज्य सरकार के खिलाफ लगातार भड़काऊ टिप्पणियां करने और लोगों को उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

    शिकायत पत्र में सीवी आनंद बोस का नाम, पता और पिता का नाम तो लिखा गया है, लेकिन राज्यपाल पद का उल्लेख नहीं किया गया है। दरअसल, राष्ट्रपति और राज्यपाल को संवैधानिक सुरक्षा कवच प्राप्त है और पद पर रहते उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता, इसलिए माना जा रहा है कि तृणमूल सांसद ने शिकायत पत्र में उनके पद का उल्लेख नहीं किया है।

    शिकायत पत्र में कई वीडियो के लिंक और बोस द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ मीडिया में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है। एक दिन पहले राज्यपाल के निर्देश पर राजभवन के अधिकारियों ने बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में विभिन्न गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके 24 घंटे के भीतर बनर्जी ने बोस के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई है।

    दूसरी ओर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्यपाल ने राजभवन की गरिमा की रक्षा के लिए कल्याण बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बनर्जी के खिलाफ जांच के लिए एसआइटी के गठन की मांग की है।

    इन आरोपों के बाद छिड़ा घमासान

    शनिवार को कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल पर राजभवन परिसर में हथियार व गोला-बारूद इकट्ठा करने और तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए भाजपा के गुंडों में बांटे जाने का गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद राज्यपाल ने सोमवार को अपनी उपस्थिति में बम निरोधक दस्ते, सीआइएसएफ और राज्य पुलिस के माध्यम से पूरे राजभवन में सघन तलाशी अभियान चलवाया था।