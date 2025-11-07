Language
    TMC सांसद कल्याण बनर्जी के साथ साइबर फ्रॉड, ठगों ने खाते से उड़ाए 55 लाख रुपये

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:46 PM (IST)

    तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। उनके बैंक खाते से 55 लाख रुपये की अवैध निकासी की गई है। उन्होंने कोलकाता पुलिस के साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच में केवाईसी विवरण चोरी होने की आशंका जताई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर ठगों द्वारा 55 लाख रुपये उड़ा लिए जाने का मामला सामने आया है। सांसद ने इसकी कोलकाता पुलिस के साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि सांसद द्वारा काफी समय से व्यवहार नहीं किए जा रहे एक बैंक खाते के केवाइसी विवरण चुराकर उसके जरिए उनके एक सक्रिय बैंक खाते से रुपये उक्त खाते में ट्रांसफर किए गए और फिर वहां से निकाल लिए गए।

