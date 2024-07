'मेरी आवाज दबाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी...', आपके 63 सांसदों को जनता ने घर बिठा दिया, लोकसभा में महुआ ने BJP पर कसा तंज

टीएमसी सांसद महुआ ने कहा, "पिछली बार जब मैं यहां (संसद) खड़ी थी तो मुझे बोलने नहीं दिया गया, लेकिन सत्ताधारी दल ने एक सांसद की आवाज दबाने की बहुत भारी कीमत चुकाई है। मुझे बैठाने के चक्कर में जनता ने आपके 63 सांसदों को स्थायी रूप से बैठा दिया।"

#WATCH | TMC MP Mahua Moitra says, "The last time I stood here I was not allowed to speak. But the ruling party has paid a very heavy price for throttling the voice of one MP. In an attempt to suppress me, the public made 63 of your members sit permanently..." pic.twitter.com/JXyBSqM2ta— ANI (@ANI) July 1, 2024